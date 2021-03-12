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"Ушел из жизни, занимаясь любимым делом": жена сообщила о трагической гибели звезды сериалов

"Ушел из жизни, занимаясь любимым делом": жена сообщила о трагической гибели звезды сериалов

Американский актер Клифф Саймон скончался 9 марта. Артисту было 58 лет. Он известен по сериалам "Американцы", "Морская полиция: Спецотдел", "Звездные врата: ЗВ-1", "Касл" и другим.
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Клифф Саймон умер в результате несчастного случая на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Артист увлекался экстремальным спортом. Звезда кино и сериалов погибла, занимаясь кайтбордингом – это катание на доске по волнам под действием силы тяги, которую развивает управляемый воздушный змей – кайт.

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Увлечение сопряжено с большим риском. Травму можно получить даже при полном соблюдении техники безопасности. Перед тем как впервые встать на доску, спортсмены проходят специальные курсы.

Супруга Клиффа Саймона убита горем. По словам женщины, единственное утешение в том, что артист умер за любимым занятием. Пляж и океан, как заметила безутешная вдова, были храмом для звезды сериалов. "Он ушел из жизни, занимаясь любимым делом, и умер на пляже возле воды", – сказала супруга Клиффа.

Добавим, Клифф Саймон родился в ЮАР в 7 сентября 1962 года. Когда в стране начались волнения, семья актера перебралась в Великобританию. Артист был профессиональным пловцом, в 1984 году он даже участвовал в Олимпийских играх, которые проходили в США. В 1989 году Клифф Саймон начал актерскую карьеру. Впервые он вышел на сцену парижского театра "Мулен Руж".

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Фото: pixabay.com
Автор: 12 марта 2021, 18:01 Источник: Deadline ✓ Надежный источник
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