"Просто уничтожает": Мария Куликова об истерике из-за любви и парализующем страхе

В свежем интервью артистка вспомнила, как еще в детском саду влюбилась в мальчика – Диму Мельникова. По словам артистки, несмотря на юный возраст, она испытывала довольно сильные чувства. Однажды на танцевальных занятиях избранника будущей звезды сериала "Склифосовский" поставили в пару к другой девочке.
"Случилась настоящая истерика", – вспомнила о том своем состоянии Мария Куликова. В тот день матери артистки пришлось отпрашиваться с работы. Воспитатели не могли справиться с маленькой Машей.
Маму Куликова чаще радовала, чем огорчала. С первого заработка, например, актриса купила родительнице электрический чайник. Тогда Куликовой заплатили 50 долларов за участие в съемках клипа группы "Чай вдвоем". Мария была частью массовки.
Идеальный день для звезды сериала "Склифосовский" начинается с хорошего кофе. Обязательное условие – хорошо выспаться. Актриса невероятно счастлива, когда удается провести время с любимым человеком.
Больше всего Мария Куликова тревожится за близких. По признанию артистки, порой страх парализует ее. Артистка всеми силами пытается избавиться от негативных эмоций, которые не позволяют мыслить рационально, принимая порой важны решения. "Но страх этот меня иногда просто уничтожает", – сообщила знаменитость.
Между тем звезда сериала "Склифосовский" считает, что жаловаться на жизнь и обстоятельства нельзя. Надо делать все, что зависит от тебя лично для решения вопроса. Только так, по мнению Марии Куликовой, можно найти правильный путь.
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