"Что мне с этим делать? Исчезнуть?": звезда "Секса в большом городе" взорвалась из-за нападок

В декабре на экраны вернется культовый сериал "Секс в большом городе". Продолжение телепроекта выйдет под названием "История продолжается". Съемки ленты проходят в Нью-Йорке. Кадры с площадки сериала периодически появляются в Сети, провоцируя бурные обсуждения.
По словам исполнительницы главной роли Сары Джессики Паркер, после старта проекта "История продолжается" она и ее коллеги "оказались под шквалом женоненавистнических обсуждений". Актрисам постоянно напоминают о том, как они постарели за 20 лет.
По словам, Паркер, если бы речь шла о мужчинах, то никто бы не стал обсуждать их морщины и седину. Знаменитость напомнила, что у ее друга, телеведущего Энди Коэна, "полная голова седых волос", но публику это не смущает. Приятеля Сара Джессика назвала восхитительным.
Звезда "Секса в большом городе" добавила, что в Сети развелось слишком много критиков и мнений. Каждый норовит высказаться и уколоть. У Паркер создается впечатление, что обитатели Интернета хотят, чтобы артистки в возрасте мучились и переживали из-за того, что красота и молодость уходят.
Сара Джессика Паркер подчеркнула, что способна оценивать себя объективно, поэтому видит неизбежные возрастные изменения, который происходят с ней.
"Что мне с этим делать? Перестать стареть? Исчезнуть?" – взорвалась звезда "Секса в большом городе".
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