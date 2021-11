Актер из сериала "Доктор Хаус" женится на мужчине

Актер и его возлюбленный вот-вот отправятся под венец.

44-летний американский актер Кэл Пенн выпустил книгу You Can't Be Serious. В мемуарах звезда сериала "Доктор Хаус" совершила каминг-аут.

Как оказалось, Кэл Пенн уже более 11 лет состоит в романтических отношениях с парнем по имени Джош. Недавно у пары состоялась помолвка. В ближайшее время влюбленные собираются зарегистрировать отношения официально.

Кэл и Джош познакомились в Вашингтоне. Тогда актер сериала "Доктор Хаус" работал в администрации президента Америки Барака Обамы. Как рассказал в своей книге Пенн, его первое свидание с возлюбленным прошло из рук вон плохо. В тот вечер Джош заявился в квартиру Кэла с 18 банками пива, завалился на диван и переключил канал, чтобы посмотреть гонки NASCAR.

"Я подумал:" Очевидно, из этого ничего не выйдет", – поделился актер.

По словам звезды "Доктора Хауса", спустя пару месяцев после того неудачного свидания он сам стал поклонником NASCAR. С тех пор Кэл и Джош смотрят гонки каждое воскресенье.

Добавим, творческая карьера Кэла Пенна началась в конце 90-х. Известность актер получил после выхода на экраны серии фильмов "Гарольд и Кумар". В сериале "Доктор Хаус" Кэл Пенн играл доктора Лоуренса Катнера.