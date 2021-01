Незаменимых нет: Паркер из "Секса в большом городе" пнула строптивую Кэттролл

Актриса Сара Джессика Паркер ответила на важный для всех поклонников сериала "Секс в большом городе" вопрос. Звезда телепроекта расставила все точки над i.

На днях в Сети появился тизер проекта And Just Like That – это продолжение культового сериала "Секс в большом городе". Актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис вновь перевоплотятся в своих героинь. Между тем исполнительница роли Саманты Джонс, Ким Кэттролл, участвовать в возвращении отказалась.

Строптивую Ким не смогли соблазнить даже внушительным гонораром. Артистка отказалась от десяти миллионов долларов, лишь бы больше никогда не встречаться с заклятой подругой Сарой Джессикой Паркер.

Новости о возвращении сериала "Секс в большом городе" на экраны вновь напомнили поклонникам шоу о давнем конфликте звезд. О взаимной неприязни Кэттролл и Паркер опять заговорили.

Чтобы остановить лавину слухов, Сара Джессика сделала несколько заявлений. Общаясь с поклонниками в личном микроблоге актриса написала, что никогда не испытывала неприязни к исполнительницы роли Саманты, никогда не говорила плохо о Кэттролл.

Спустя время Паркер дала комментарий репортерам, которые подкараулили ее у обувного магазина. Звезда сериала "Секс в большом городе" сообщила, что сценаристы ленты обойдутся без героини, которую играла Ким. Дескать, незаменимых людей нет.

"У нас есть Нью-Йорк в качестве отличного персонажа. Будет много новых интересных героев, от которых мы в восторге", – пнула коллегу по цеху Сара Джессика.