Звезды "Секса в большом городе" получат баснословные гонорары за съемки в продолжении

Актрисы популярной теленовеллы нулевых получат огромные суммы за работу в продолжении. Звезды сериала "Секс в большом городе" заработают по миллиону долларов за каждый снятый эпизод.

Американские журналисты раскрыли гонорары актрис Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис. За съемки в продолжении сериала "Секс в большом городе" знаменитости получат по десять миллионов долларов – по миллиону за каждый эпизод шоу.

Уже известно, что проект будет состоять из десяти серий. Новая картина получила название And Just Like That, что переводится как "А затем". В центре сюжета окажутся уже известные многим героини – Керри Паркер, Шарлотта Дэвис и Миранда Никсон. Напомним, персонажа Саманты Джонс в продолжении не будет, так как исполнявшая эту роль актриса Ким Кэтролл отказалась от съемок.

Премьера сиквела состоится на платформе HBO Max. Съемки новых серий начнутся весной 2021 года в Нью-Йорке. Дата выхода шоу пока не уточнятся.

Как писали "Дни.ру", на съемках сериала "Секс в большом городе" Ким Кэтролл откровенно враждовала с Сарой Джессикой Паркер. Ходили слухи, что исполнительница роли Саманты злилась из-за того, что ее коллега получает более высокий гонорар. Впрочем, есть мнение, что знаменитости просто-напросто не нашли общий язык. Ким на десять лет старше Сары и на момент съемок у них было мало общего.