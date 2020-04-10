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Сериалы

Звезды сериала "Секс в большом городе" Паркер и Кэтролл сошлись после многолетней вражды

Джессика Паркер. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com
Звезды сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл на время зарыли топор войны. Звезды забыли о ненависти друг к другу ради благого дела.
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Сара и Ким стали участницами подкаста "Брэдшоу Бойз". Артистки вместе поблагодарили медиков, которые спасают Америку от пандемии коронавируса.

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Звезды сериала "Секс в большом городе" не могли не отметить, как сложно приходится врачам в нынешних условиях. Доктора сутками дежурят в больницах, постоянно сталкиваясь с опасностью заражения и нехваткой ресурсов.

Поклонники знаменитой теленовеллы знают, что Сара Джессика Паркер, сыгравшая Кэрри Брэдшоу, и Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты Джонс, терпеть друг друга не могут. Объединить звезд могла только веская причина – вспышка смертельно опасной инфекции.

Ходили слухи, что Паркер и Кэтролл поссорились еще во время съемок "Секса в большом городе". Поговаривали, будто Ким возненавидела Сару из-за более высокого гонорара. Однако есть мнение, что звезды просто не нашли общий язык.

К началу работы над сериалом Ким Кэтролл исполнилось 40 лет, и у нее был большой профессиональный опыт. Артистка не смогла вписаться в компанию Синтии Никсон, Кристин Дэвис и Сары Джессики Паркер, поскольку была старше их на целых десять лет.

Пока сериал и полнометражные фильмы "Секс в большом городе" выходили на экраны, Кэтролл изображала дружбу с коллегами по цеху. Когда работа над проектом завершилась, Ким перестала делать вид, что приятельствует с ними, и даже публично нагрубила Саре.

Паркер выразила соболезнования по поводу смерти ее брата. Кэтролл заявила, что не нуждается в поддержке лицемерки, пытающейся пропиариться на чужой трагедии. Напомним, что сериал "Секс в большом городе" можно смотреть онлайн на видеоплатформе okko.tv.

Автор: 10 апреля 2020, 13:51

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