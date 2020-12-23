Заявлено о съемках продолжения сериала "Секс в большом городе"

По слухам, стриминг-платформа HBO Max собирается возродить культовую американскую теленовеллу. Продюсеры уже провели переговоры со звездами сериала "Секс в большом городе". Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер уже дали согласие на съемки.
От работы в ребуте отказалась Ким Кэтролл, которая исполняла роль Саманты Джонс. Ранее в интервью Ким признавалась, что съемки в сериале "Секс в большом городе" слишком сильно повлияли на ее жизнь. Из-за участия в телепроекте знаменитость так и не стала мамой.
Кэтролл было чуть за сорок, когда она попала в проект. Знаменитость и ее муж Марк Левинсон собирались делать ЭКО. Артистка не ожидала, что работы будет так много. Иногда съемочный день длился по 19 и более часов. Связанная контрактом Ким не могла сделать выбор в пользу беременности.
Более того, Ким Кэтролл никогда не дружила с коллегами по кадру. Актриса была на десять лет старше экранных приятельниц, поэтому не смогла вписаться в компанию. Поговаривают, что Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер откровенно враждовали.
Напомним, сериал "Секс в большом городе" закончился в 2004 году. Лента выходила шесть лет. Всего свет увидело 94 эпизода. Героини истории дважды воссоединялись в одноименных полнометражных фильмах.
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