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"Хочется натянуть на себя мешок из-под картошки": внучка Талызиной удивила признанием

Валентина Талызина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внучка актрисы Валентины Талызиной, Анастасия, сыграла главную роль в сериале "Тонкие материи". Режиссером картины выступил Анарио Мамедов.
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По словам кинематографиста, 21-летнюю Талызину он утвердил в проект за два дня до начала съемок. "У нее опыт в кино еще небольшой, но энергия бесподобная!" – высказался очарованный режиссер. Анарио добавил, что в Анастасии есть "внутренний свет".

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Анастасия Талызина призналась, что впервые получила главную роль. На съемках картины "Тонкие материи" актриса немного обучилась швейному искусству. Пригодились девушке навыки живописца, полученные ранее.

Героиня Анастасии грезит карьерой известного кутюрье. По словам артистки, в прошлом у нее были похожие мечты.

"В детстве я мечтала стать джазовой певицей, педагогом по танцу и, вы не поверите, модельером!" – сказала Талызина.

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Публикация от Анастасия Талызина (@talyzinaanastasiia)

Также наследница знаменитой фамилии сообщила, что не зациклена на брендах. Себя Анастасия называет человеком настроения. "Сегодня мне может хотеться натянуть на себя мешок из-под картошки и пойти в театр", - призналась звезда сериала "Тонкие материи". Между тем в другой день, по словам актрисы, она может надеть широкополую шляпу, туфли на высоком каблуке и в таком виде отправиться за продуктами в супермаркет.

Автор: 9 сентября 2020, 11:41 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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