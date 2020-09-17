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"Метастазы были везде": известный артист остался с ребенком-инвалидом на руках после смерти жены от рака

Игорь Воробьев. Кадр из "Легавый-2" (2014)
Звезда отечественного кино и сериалов откровенно побеседовала с шоуменом Борисом Корчевниковым. Актер Игорь Воробьев рассказал о тяжелых испытаниях, которые были уготованы ему судьбой.
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Во время обучения в Щукинском училище Игорь Воробьев познакомился с Галиной Гладковой. Молодой человек сразу влюбился в красавицу. Он активно добивался ее расположения. Артисту удалось завоевать сердце девушки. Более того, Воробьев отбил Гладкову у жениха – болгарского дипломата.

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 Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

После свадьбы Галина забеременела. Роды были тяжелыми - длились почти сутки. У пары родился сын, которого назвали Василий. К несчастью спустя несколько лет у отпрыска артистов обнаружили умственную отсталость. Врачи поставили мальчику диагноз "олигофрения".

Гладкова переживала за отпрыска. Женщина очень страдала, когда на детской площадке на ее ребенка показывали пальцем, однако слез никогда не демонстрировала. Игорь Воробьев уверен, что подавленные эмоции спровоцировали развитие страшного недуга у его избранницы. Галина заболела раком. Актриса перенесла сложную операцию. Болезнь на время отступила.

Чтобы обеспечивать семью, Игорь устроился охранником. Проблемы сына и жены подточили Воробьева. Он начал искать утешения в алкоголе.

Галина Гладкова умерла в середине 2013 года. Онкология вернулась. Последние дни артистка провела в хосписе. "Врач сказал мне, что ей осталось жить четыре месяца, метастазы были везде, но я не стал ей говорить об этом", – сказал артист в студии ток-шоу "Судьба человека".

Игорь Воробьев сейчас находится в отношениях с коллегой по цеху Еленой Мольченко. Артистка тоже пережила смерть супруга – актера Александра Фатюшина.

Сын Игоря проживает в специальном эко-поселении. Актер и его новая избранница постоянно навещают Василия, забирают его к себе на выходные.

Автор: 17 сентября 2020, 13:54 Источник: Шоу "Судьба человека" ✓ Надежный источник

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