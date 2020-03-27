Потерявшая миллионы звезда сериала "Не родись красивой" ищет должника

Рутберг подала иск в один из судов Москвы еще в прошлом году. Она потребовала взыскать со знакомого агента по недвижимости Виталия Подольского три миллиона рублей. Звезда сериала "Не родись красивой" дала риелтору деньги под расписку. Возвратить средства тот отказался.
По словам адвоката артистки, Никиты Глушкова, Фемида встала на сторону истца. Теперь риелтор должен вернуть Юлии Рутберг три миллиона и проценты за каждый месяц просрочки.
Артистка уже передала приставам исполнительный лист, но взыскать средства с ответчика сложно, Виталий Подольский всячески уклоняется от обязательств. Агент по недвижимости, перестал брать трубку. Ранее он уговаривал звезду сериала "Не родись красивой" решить все без суда. Клялся вернуть деньги, однако воз и ныне там.
Теперь приставы выставят на продажу имущество Подольского. У Виталия есть комната в московской квартире, дом, земельный участок – на все это наложен арест. Соответствующие органы активно ищут должника сообщает StarHit.
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