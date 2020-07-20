Максимова и Корешков снимаются во втором сезоне сериала "257 причин, чтобы жить"

История отношений героев Полины Максимовой и Егора Корешкова получит продолжение. Стартовали съемки второго сезона сериала "257 причин, чтобы жить".

Как оказалось, съемочная группа проекта уже приступила к созданию новых эпизодов. Съемки ведутся в Москве и Подмосковье.

В официальном инстаграм-аккаунте компании Yellow, Black and White, которая занимается производством теленовеллы, уже появились первые кадры с бэкстейджа. На одном из снимков исполнители главных ролей Егор Корешков и Полина Максимова держат "съемочную тарелку", которую по традиции разбивают о штатив камеры.

Во втором сезоне сериала "257 причин, чтобы жить" главную героиню Женю Короткову ожидают две новые встречи. В жизни персонажа после долгого отсутствия объявится отец. Роль родителя исполнит Андрей Федорцов. Также у девушки появится кавалер по имени Максим, его сыграет Александр Соколовский. Добавим, что в новых эпизодах теленовеллы "257 причин, чтобы жить" снимутся актрисы Елена Великанова, Евгения Евстигнеева и Анна Глаубэ.

По словам Андрея Федорцова, перед началом работы в сериале он ознакомился с первым сезоном "257 причин, чтобы жить". Актер хотел с "правильной ноты" влиться в уже сплоченный коллектив. Артист отметил, что у его новоиспеченных молодых коллег есть чему поучиться.

Напомним, сериал "257 причин, чтобы жить" стартовал на видеосервисе START 26 марта. 11 июня зрители увидели финал первой части проекта. После этого стало известно, что теленовелла получит продолжение.