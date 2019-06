Продюсеры именитых мировых фестивалей едут на "Дикую Мяту", чтобы увидеть выступления российских музыкантов и пригласить кого-то из них на свои мероприятия. В этом году на "Дикой Мяте" при поддержке компании "МегаФон" состоится Mint Music Showcase. Подобное мероприятие проводится впервые в истории российских музыкальных фестивалей.



Чтобы поближе познакомиться с современной российской музыкальной сценой, в этом году к нам едут представители одного из самых ярких мультижанровых фестивалей Европы ExitFestival, одного из лучших городских фестивалей Южной Кореи Zandari Festa, финского Ruisrock Festival, являющегося одним из старейших рок-фестивалей Европы, чешского Colors of Ostrava и крупнейшего рок-фестиваля Китая Midi Music Festival.

На "Дикой Мяте" традиционно звучит много хорошей и новой музыки, ежегодно фестиваль открывает зрителям артистов, которые впоследствии собирают тысячные залы. В этом году в шоукейсе примут участие такие музыканты как The Hatters, Нейромонах Феофан, Монеточка, Эрика Лундмоен, Tritia и многие другие.

Шоукейс Mint Music создан для того, чтобы российские музыканты смогли обрести поклонников не только в России, но и во всем мире, а также стали полноценными участниками мировой фестивальной культуры.

Идею проведения в России международного шоукейса поддержала компания "МегаФон", которая не только финансирует приезд экспертов, определяющих мировую музыкальную моду, но и дает возможность организаторам отправить на мировые фестивали российских артистов, взяв на себя расходы по туровой логистике.

Новости шоукейса появятся в социальных сетях артистов по хэштегу #MegaFon_Vibe.

Справка: на данный момент "Дикая Мята" является единственным российским опен-эйр фестивалем, признанным европейской ассоциацией фестивалей.

"Дикая Мята" – один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Мультиформатный фестиваль "Дикая мята" стирает музыкальные границы.

"Три дня музыки, любви и свободы" – так звучит слоган фестиваля. С 28 по 30 июня в 140 километрах от Москвы состоится музыкальный фестиваль, который зарекомендовал себя, как один из самых комфортных и хорошо организованных опен-эйров страны, где инфраструктура продумана до мелочей для того, чтобы принять как можно больше семей с детьми всех возрастов. В этом году в лайнапе уже заявлены звезды, чьи имена не покидают мировые чарты и отечественные хит-парады: Primal Scream (UK), Баста, "Мумий Тролль", Shortparis, Монеточка, Dubioza Kolektiv (BiH), The Hatters, "Тараканы!", The Great Machine (IL), "кАчевники", James Leg (USA), Нейромонах Феофан, DaKooka (UA), "Кирпичи", Sirotkin, The Blind Suns (FR), "Марлины", Lola Marsh (IL), Messer Chups, Анна Пингина, Caleb Hawley (USA). Это далеко не все: на фестивале выступят 100 артистов со всего мира. Организаторы анонсировали также и ночную программу, которая в этом году пройдет 28-30 июня. Ночная программа стартует на сцене TITANA в 23:00 и продлится до 3-х часов ночи 28 и 29 июня.