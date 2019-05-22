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Пресс-релизы

Легендарные Papa Roach возвращаются в Россию

Фото: пресс-служба
Легенды мировой рок-сцены – группа Papa Roach – возвращаются в Россию в июне 2019 года. Артисты приезжают с презентацией юбилейного 10-го альбома "Who Do You Trust?", а также со своими хитами.
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18 января 2019 года Papa Roach выпустили свой юбилейный 10-ый альбом "Who Do You Trust?", который является не чем иным, как продолжением экспериментального пути группы к самовыражению и пониманию собственных чувств.

Джейкоби Шеддикс, вокалист и лидер Papa Roach, говорит о новом альбоме следующее: "В альбоме "Who Do You Trust?" и ностальгия, и будущее Papa Roach. Тексты расскажут историю общей борьбы и поиска мира через человеческие чувства и переживания. То, что мы все проживаем в определенный момент жизни. Это объединяет нас. Напоминает странное сопоставление юности и зрелости. Я чувствую, что благодаря этой дихотомии, альбом долго будет звучать свежо. С точки зрения музыки это самая экстремальная пластинка, которую мы когда-либо записывали".

Уже более 25 лет Papa Roach создают заразительную рок-музыку, остаются верны своим взглядам и зажигают сердца миллионов меломанов по всему миру! Их первые работы представляли из себя смесь ню-метала и рэпкора и принесли группе настоящую мировую славу. За годы своего существования Papa Roach постоянно экспериментировали со звучанием, добавляли оркестровые инструменты, уходили в сторону альтернативы и в итоге стали легендами альт-метала. В настоящий момент за спиной у группы 10 студийных альбомов,  многие из которых получили платиновый и золотой статус, и плотно закрепились в высших строчках мировых чартов; номинация на премию Грэмми, а также  совместные туры с Five Finger Death Punch, Sixx: A.M , Nickelback, Asking Alexandria, Mötley Crüe, Skillet и другими лидерами жанра.

В июне 2019 Papa Roach возвращаются с любимыми хитами и фирменной  эмоциональностью песен!  Не упусти свежий заряд настоящего драйва! Скорее покупайте билеты, ведь мы знаем Who Do You Trust.

2 июня 2019 – Москва – Adrenaline Stadium 
9 июня 2019 – Санкт-Петербург – А2 Green Concert  

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