Четвертая премия The Beautiful People Awards прошла в Москве

В Москве в новом авторском ресторане Кирилла Гусева рестобаре "Плюс
один" прошла четвертая премия The Beautiful People Awards, призванная оценить достижения в области культуры, искусства,
моды, красоты, спорта и благотворительности и выделить персоны, компании и
проекты, благодаря деятельности которых мир вокруг становится лучше.
Номинанты ежегодной
международной премии The Beautiful People Awards – это
люди и проекты, энергетика которых меняет мир вокруг, делает его красивее и
добрее. Ведущими премии стали несравненные Ольга Жук и Дмитрий Нестеров.
НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ:
- Общество
без границ. За активную общественную и международную деятельность –
общественный деятель Татьяна Андрияш.
- Красота и
здоровье. За высокие достижения и профессионализм – пластический хирург Константинова
Ирина Валерьевна.
- Музыка
без границ. За целеустремленность и высокие достижения получил певец, композитор,
продюсер Александр Балыков и группа VIVA.
- Наше
наследие. За безграничную преданность изобразительному искусству – художник
Даниил Федоров.
- Музыкальный
стиль. За креативность и многогранный творческий потенциал – музыкант,
исполнительница гитарной музыки Ирина Игнатюк.
- Кино и
театр. За творческий поиск и профессионализм – актер, режиссер Роман
Полянский.
- Музыка и
красота. За уникальность и высокий профессионализм – певица и композитор Асет
Самраилова (ASET).
- В категории Светская
жизнь. Прорыв года – продюсер проекта CELEBRITY TV Ольга Светлая.
- Медиа-открытие
года. За популяризацию образовательной деятельности и знаний в медиа –
главный редактор и основатель журнала BU:K Анна Арутюнян.
- Шоу и
бизнес. За харизматичность и целеустремленность – шоумен, теле и радио
ведущий Роман Огнев.
- Бизнес и
красота. За индивидуальность и шарм – психолог и арт-директор Анна Браун.
- Посол
музыки и красоты. За многогранный талант и творчество – певец, теле и радио
ведущий Дмитрий Нестеров.
- Телевидение
и красота. Самая красивая ведущая утреннего ТВ эфира – телеведущая Ольга
Жук.
- Неслучайно символом премии стал цветок лотоса. Еще в глубокой
древности лотос считали священным и загадочным растением, цветком богов. Нежный
и на первый взгляд такой хрупкий, он обладает мощной силой и энергетикой,
служит примером для тех, кто даже в самой трудной ситуации сохраняет оптимизм и
веру в лучшее.