Четвертая премия The Beautiful People Awards прошла в Москве

В Москве в новом авторском ресторане Кирилла Гусева рестобаре "Плюс один" прошла четвертая премия The Beautiful People Awards, призванная оценить достижения в области культуры, искусства, моды, красоты, спорта и благотворительности и выделить персоны, компании и проекты, благодаря деятельности которых мир вокруг становится лучше.

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