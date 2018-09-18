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Пресс-релизы

Выставка – признание в любви откроется в Москве

Фото: Пресс-служба
20 сентября в пространстве Торгового Центра "Неглинная Галерея" откроется фотовыставка финалистов конкурса документальной фотографии "Неглинная, люблю тебя". Экспозиция этого года объединила 70 работ и все они – о любви к одной улице Неглинной, без которой невозможно представить ни старую, ни современную Москву.
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В конкурсе, стартовавшем весной этого года, приняли участие 150 фотохудожников, представивших около тысячи работ. На каждой из них – Неглинная улица ее окружение: особняки с колоннами, лепниной и широкими окнами, ее приземистые двухэтажные домики с вывесками магазинов на первом этаже и шикарные современные здания, ее тайные уголки, красоту которых вряд ли заметишь в будничной спешке.

Попробовать разгадать загадку неподвластного времени обаяния Неглинной, удивиться новым открытиям, почувствовать, как меняется настроение улицы весной и летом, утром и вечером смогут посетители выставки "Неглинная, люблю тебя". Организаторы уверены, что даже тех, кто проходил по улице бесчисленное число раз, ждут сюрпризы: узнают ли они знакомую Неглинную?

Фото: Пресс-служба

Фотоконкурс и выставка организованы "Неглинная Галерея" совместно с Британской высшей школой дизайна и Московской школой фотографии и мультимедиа имени А. Родченко уже второй год.  Традиционно в нем принимали участие, как признанные мастера фотографии, так и жители, и гости столицы.

"Взгляд на Неглинную улицу во всех работах очень разный, нам интересно посмотреть, что именно заинтересовало любителей фотографии на старинной московской улице. Это и люди, и ситуации, и элементы архитектуры, которые мы чаще всего, прогуливаясь по городу, не замечаем, и архитектура подземелья – рукотворное русло реки Неглинная. Выставка в пространстве "Неглинной Галереи" – важный элемент публичной презентации произведений, которые только что были файлами в бесконечном сетевом потоке ленты частного блога", – рассказал куратор проекта, преподаватель школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко, известный фотограф Игорь Мухин.

Фото: Пресс-служба

В течение трех месяцев с момента старта фотоконкурса его участникам было предложено не только представить свои работы, сделанные самостоятельно, но и принять участие в фотопрогулках по знаковым местам Неглинной улицы. Желающие смогли провести фотосессии в Сандунах и на Центральном рынке, сделать уникальные кадры с крыши здания "Неглинной Галереи".

В день открытия выставки 20 сентября пройдет награждение победителей фотоконкурса в номинациях: "АРХИТЕКТУРА", "ЛЮДИ", "СОБЫТИЯ", призами которого станут курсы обучения в Британской высшей школе дизайна, курсы обучения в Московской Школе Мультимедиа фотографии имени А. Родченко и ценные призы от "Неглинной Галереи". Отдельная награда ждет автора самой популярной фотографии, опубликованной в социальных сетях.

Публичная экспозиция "Неглинная, люблю тебя" в пространстве галереи продлится до 11 октября.

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