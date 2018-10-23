Открытие международного конкурса для молодых композиторов "Новые классики"
"Новые классики" проводятся впервые. Это абсолютно исключительный по контенту и условиям проведения конкурс: в нем могут участвовать молодые композиторы со всех уголков мира в возрасте от 14 до 35 лет без какого-либо вступительного взноса – надо просто подать заявку на сайте в электронном виде, – говорит генеральный директор международного фонда композиторов "Новые классики" Юлия Музыка. – Мы даем возможность начать создавать культуру нашего будущего, продвинуть современную академическую и популярную музыку на новый уровень и войти в историю, как в свое время сделали "старые классики": Бах, Моцарт, Бетховен".
В жюри конкурса – известные композиторы и профессоры консерваторий: Владимир Тарнопольский – профессор, заведующий кафедрой современной музыки Московской консерватории, художественный руководитель ансамбля "Студия новой музыки"; Эдуард Артемьев – советский и российский композитор, народный артист России; Александр Маноцков – российский композитор, автор инструментальных и вокальных сочинений, исполнявшихся в России и за рубежом; Роберто Молинелли (Италия) – композитор, дирижер и скрипач, лауреат национальных и международных конкурсов; Тристан Мюрай (Франция) – композитор, исполнитель на волнах Мартено, музыковед и педагог; Иван Феделе (Италия) – профессор Миланской консерватории.
"На сегодняшний день подано уже более 200 заявок, преимущественно из Европы и России, – рассказывает Владимир Тарнопольский. – Все заявки поделят по двум номинациям: первая – то, что называют авангардной музыкой для ансамбля, а вторая номинация очень необычная – это популярная музыка, причем под ней понимается самый широкий жанрово-стилистический спектр – от джаза до рэпа. Мы ждем от конкурса каких-то нестандартных решений, необычных синтезов, новых открытий".
В рамках конкурса, с 14 по 16 ноября 2018 года, будет проведена масштабная образовательная программа – Школа "Новые классики", где молодые композиторы получат практические знания о новейших композиторских техниках, узнают об актуальных трендах композиторского искусства, личном бренд-менеджменте, взаимодействии с продюсерскими центрами и киноиндустрией, основах авторского права и других необходимых современному композитору темах.
Подать заявку на участие в конкурсе и Школе, а также ознакомиться со всей подробной информацией можно на сайте проекта.
Этапы проведения конкурса:
4 сентября – 31 октября – Прием заявок
1 – 6 ноября – 1 тур (заочный)
17 ноября – 2 тур (очный)
18 ноября – Гала-концерт
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