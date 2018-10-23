Открытие международного конкурса для молодых композиторов "Новые классики"

Международный конкурс Московской консерватории для молодых композиторов "Новые классики" – это уникальная площадка, которая включает в себя номинации для композиторов двух разных направлений: современной академической музыки и современной популярной музыки. Подать заявку на участие могут все юные таланты уже сейчас вплоть до 31 октября 2018 года. Общий премиальный фонд конкурса составляет 1000000 рублей.

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