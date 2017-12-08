На вручении "Финансового Олимпа" обсудили ситуацию в экономике

На XXII ежегодной церемонии вручения национальной награды в области финансов – премии "Финансовый Олимп" – состоялось обсуждение актуальных вопросов экономики. Своим мнением поделились ведущие эксперты в этой области.

На площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" состоялась XXII ежегодная церемония вручения национальной награды в области финансов – премии "Финансовый Олимп". Премия проходила в традиционном формате дискуссии. Ее тема была обозначена как "Рыночные пузыри и глобальная нестабильность: макростратегии инвестирования на пороховой бочке мировой экономики и политики".

– Ситуация на финансовых рынках непростая. Сформировалось достаточно много рисков. Финансовая система находится в неустойчивом равновесии, – считает ведущая дискуссии, журналист радиостанции Business FM, частный инвестор и инвест-консультант Надежда Грошева.

– Сейчас на повестке дня, например, стоит возможность военной активности в Корее. Идет конфликт с США не из-за денег, а из-за влияния. И если он приведет к боевым действиям, всем мало не покажется, – считает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. – То есть даже не реализация этого сценария, а повышение его вероятности может пустить рынки вразнос. Прибавим кризис управления в США, отсутствия стабильного правительства в Германии и дальше длинный список стран, прибавим Брексит. Все это создает очень для экономики плохой фон. Но спусковой крючок проблем при этом – за пределами экономики.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев считает, что цивилизованный мир сейчас пребывает в некой социально-экономической растерянности.

– То, что происходит сейчас в Америке, это вздорная повестка дня. Наше общество отчасти тоже не знает, куда идти. Но наша вздорная повестка намного скромнее – это, пожалуй, "Матильда"и криптовалюты. Вот, криптовалюты – это тоже признак растерянности.

При этом Павел Медведев порекомендовал массовому частному инвестору вкладываться в банковские депозиты:

– И сумма не более 1,4 миллиона рублей на момент изъятия денег, – советует эксперт. – Да, совет ужасно скучный, но это наиболее надежная сегодня инвестиция.

Директор Аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг предложил свои варианты инвестирования.

– Если брать активы с фиксированным доходом от 8 процентов годовых, то можно покупать ценные бумаги "Внешэкономбанк", Группы ЛСР. Вполне можно покупать среднесрочные облигации. Если говорить про валютные долги, то если мы хотим обогнать депозит валютный, то можно покупать короткие еврооблигации. Доходность по ним будет выше, чем по валютному депозиту. Другое дело, что придется регулярно выходить на погашение и покупать новые. Но пока эта стратегия работает. Если же мы говорим про более длинное и менее суетливое инвестирование, то имеет смысл приобрести 6-7-летние ценные бумаги: Внешэкономбанк, металлургия, ЕВРАЗ и Металлоинвест. В принципе, нам кажется, что эти бумаги должны устоять.

Валерий Вайсберг высказался и на тему рисков:

– Если смотреть на российский рынок, то мы последние три года живем в ситуации, когда все российские инвесторы, эксперты, я, мои коллеги, мы все говорим о рисках, а нерезиденты инвестируют. И они в 2015 году заработали у нас 80 процентов годовых в валюте, в прошлом году заработали 60 процентов годовых. В этом, наверное, процентов 40 в валюте заработают, просто покупая наши ОФЗ. Поэтому мы, на самом деле, сидя здесь в России, надо понимать, свои риски немножко свои переоцениваем.

Начальник Центра разработки стратегий АО "Газпромбанк" Егор Сусин высказался о будущем криптовалют:

– Многие из нынешних криптовалют вообще останутся через какое-то время на этом рынке. Но безусловно, как и любой рынок, он пройдет через цикл пузыря, схлопывания и, наверное, на этом схлопывании, в общем-то, на этапе разрушения как раз появятся те проекты, продукты, инструменты, которые будут формировать будущую инфраструктуру этого рынка.

После дискуссии лауреаты и партнеры премии "Финансовый Олимп" озвучили свой прогноз развития экономической ситуации в стране, высказались о наиболее надежных инструментах инвестирования и поделись секретами успеха.

Евгений Павлов, Руководитель блока "Корпоративный бизнес" банка "Возрождение"(победа в номинации "Community Banking")

Очевидно, что в экономике достигнут определенный баланс. Во-первых, это видно по динамике ключевых параметров – инфляции, ВВП, рыночным индексам. Во– вторых, поведение наших клиентов в прошедшем году изменилось. Если еще два-три года назад инвестиционный горизонт, по понятным причинам, не превышал 1-2 года, то сегодня наши клиенты достаточно спокойно заявляются на долгосрочное инвестиционное финансирование. Все это говорит об умеренно позитивном видении будущего и позволяет нам не ждать сюрпризов в следующем году.

Что касается курса доллара – то он в значительной степени зависит от цен на ключевые энергоносители, демонстрирующих стабильность. Это, кстати, добавляет уверенности нашим клиентам, а значит и нам, в планировании бизнес-показателей.

Чему научила история последних 10 лет – это низкому уровню предсказуемости. Когда основным условием выживания любого бизнеса является постоянная готовность к неожиданным изменениям, мобильность и гибкость в выстраивании новых бизнес-процессов, позволяющих не только выжить в новой реальности, но и занять более высокую позицию. Банк, конечно, готовит план на разные сценарии развития, проводит стресс-тесты. Мы готовы к неожиданностям как с точки зрения капитала, так и ликвидности. Готовы поддержать наших клиентов при неожиданных не всегда позитивных изменениях экономики. Все-таки банк Возрождение – это не тот банк, который делает ставку на доход "здесь и сейчас". Мы жестко привязаны к территориям нашего присутствия, особенно Московской области, сцеплены со всеми экономическими субъектами – государственными структурами, ключевыми предприятиями, малым бизнесом и обычными домохозяйствами. С каждым из них мы выстраивали и будем выстраивать долгосрочные стратегические отношения. Каждый наш клиент уверен в быстрой и гибкой поддержке, что мы не раз в прошлом демонстрировали. Потому Community – не только наша бизнес-модель, но и часть нашей корпоративной культуры, культуры отношений с клиентом.

По словам Евгения Павлова, банк имеет долгосрочные отношения, подкрепленные соглашениями о сотрудничестве с администрациями всех базовых регионов присутствия, такими как Московская, Волгоградская, Ростовская области, Ставропольский край и республика Карелия. В 2017 году банк был отмечен Благодарностью губернатора Московской области Андрея Воробьева за вклад в развитие экономики региона.

Кирилл Шутов, управляющий Московским филиалом КБ "Кубань Кредит" ООО (победа в номинации "Корпоративный банк"):

– Экономическая ситуация в стране в следующем году будет зависеть от многих факторов. Разумеется, ключевые среди них – политика Центробанка и мировые цены на нефть. Скорее всего, ЦБ продолжит курс на снижение инфляции. Возможно, будет продолжена тенденция по снижению ставки рефинансирования. Пока этого не произошло, граждане могут размещать свободные средства в рублевые вклады. Ведь со снижением ключевой ставки ЦБ – процентные ставки по депозитам тоже снизятся.

Кстати, одним из главных событий уходящего года для Банка "Кубань Кредит" Кирилл Шутов назвал открытие филиала в Москве, которое состоялось 4 декабря. В Московском филиале клиенты – физические и юридические лица могут получить весь комплекс современных банковских продуктов и услуг.

Дмитрий Гусев, Председатель правления ПАО "Совкомбанк", рассказал, о изменениях в 2018 году:

"Совкомбанк планирует существенно нарастить портфель залогового розничного кредитования, а также укрепить свои позиции на рынке банковских карт за счёт успешного продвижения карты рассрочки "Халва". Мы видим хорошие перспективы для себя на этих рынках".

Евгений Сафонов, директор департамента развития частного банковского бизнеса Абсолют Банка (победа в номинациях Ипотечный банк и Private Banking), рассказал, что в этом году банк сделал ставку на открытие региональных филиалов. В 14 крупных городах России открылись 16 отделений.

– В нашей стратегии развития мы сделали ставку на развитие частного банковского обслуживания в крупных городах России и видим эффективность этого решения. На сегодняшний день доля депозитов состоятельных клиентов, обслуживающихся в региональных офисах Абсолют Частный Банк, составляет более 40% в структуре депозитов всех VIP-клиентов банка. В следующем году мы продолжим расширение премиальной региональной сети, потому что видим спрос на качественные и современные финансовые решения со стороны состоятельных клиентов.

Антон Павлов, управляющий директор Абсолют Банка, рассказал о своем видении ситуации с ипотекой.

– Ставки в следующем году продолжат снижаться, – уверен Антон. – Возможно, мы увидим их на уровне 8,5-9,5 процентов. Однако ждать, что ставки "окончательно" упадут и вот тогда можно брать квартиру, я бы не советовал. Потому что с падением ставок возможность покупки жилья вырастет, и цены могут поползти вверх – ведь многие граждане ипотеку возьмут. А чем их будет больше, тем выше спрос, а с ним и цена объекта.

Алексей Каминский, главный стратег "АТОН"(победа в номинации "Надежный брокер"), считает, что в следующем году продолжится рост ВВП, и он составит от 1,7 до 2 процентов.

– Что же касается инвестиций, то я бы советовал гражданам постепенно выходить на фондовый рынок. В ПиФах сегодня работают вполне профессиональные люди, следящие за рынком ценных бумаг и своевременно избавляющиеся от одних и покупающие другие, приносящие более высокий доход. Посмотрите рейтинги этих организаций и выберите надежную – из тех, кто давно на рынке и хорошо себя зарекомендовал.

Динара Юнусова, генеральный директор холдинга "Банки.ру" (победа в номинации "Финансовый маркетплейс"), считает, что в ближайшие годы диджитализация банковского сектора продолжится. Благодаря ей операционные расходы снизятся на 20-30%, а значит кредитные учреждения выиграют. Окажутся в плюсе и клиенты: они смогут совершать большинство операций через интернет, существенно экономя время, а также получат дистанционный доступ к широкому спектру продуктов цифровых банков. А вот кредиты ощутимо дешевле не станут, возможно лишь небольшая коррекция ставок – вслед ключевой ставкой ЦБ. Что же касается вложения средств, то массовому частному инвестору с небольшим капиталом эксперт порекомендовала рублевые депозиты. А инвесторам с капиталом от миллиона рублей есть смысл обратить внимание на такие инструменты, как облигации, ПиФы и акции, в зависимости от готовности к риску.

– Уже сегодня открыть виртуальный брокерский счет и попробовать себя в качестве профессионального инвестора или подобрать оптимальный вариант банковского вклада можно в онлайне, например – на сайте banki.ru – пояснила Динара Юнусова.

Сергей Прусаков, эксперт Price Waterhouse Coopers, высказал свое мнение об инвестициях:

– Я очень скептичен по отношению к криптовалютам. А вот покупка недвижимости – вполне надежный инструмент инвестирования. Да, цена на недвижимость, серьезно колеблется, но если у вас есть достаточная сумма, то приобретение квартиры и сдача ее в аренду по-прежнему хороший вариант. Конечно, жилье может упасть в цене. Но его всегда можно оставить своим детям. Или, например, сдавать в аренду, когда вы выйдите на пенсию. Стабильный доход в этом случае обеспечен. При этом надо понимать, что приобретать недвижимость нужно в том городе, где вы живете. Даже если цены в Новосибирске растут быстрее, чем в Москве, то все равно получать доход от своей недвижимости и контролировать ее сохранность вам будет проблематично. Рекомендовал бы также покупать золото. Это металл, востребованный в производстве и в долгосрочной перспективе он обязательно будет расти в цене. В общем, вкладываться в то, что можно потрогать руками – это хорошая идея.

СПРАВКА

Организатор премии "Финансовый Олимп" – новостной портал Anews. Премия проходит при поддержке генерального партнера Re'emala. Это первая в России студия Гаруда и Пилатес-метода фитнес-тренировок. Официальный автомобильный партнер премии - "Азимут СП" и автомобиль BMW 6-й серии 6GT. Официальная вода мероприятия – "Кортоа". Официальное рейтинговое агентство – "Эксперт РА". Официальный аудитор премии – PricewaterhouseCoopers. Официальная компания по мониторингу и анализу СМИ – аналитическая компания "Медиалогия".