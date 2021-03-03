В Мордовии стартовал кадровый проект по поиску руководителей

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов дал старт республиканскому конкурсу по поиску, развитию и поддержке перспективных руководителей. Победителей включат в резерв управленческих кадров региона.

Участвовать в конкурсе могут граждане России в возрасте от 25 до 55 лет с высшим образованием. Необходим двухлетний управленческий опыт и стаж работы по специальности не меньше трех лет.

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Победители получат возможность поучаствовать в образовательной программе «Развитие управленческих навыков руководителя». Она состоит из мастер-классов преподавателей федеральной «Школы губернаторов». Победителей конкурса включат в резерв управленческих кадров Мордовии.

В России подобные кадровые проекты стали центрами притяжения профессионалов и активных людей, отметил в ходе пресс-брифинга Артем Здунов. "Это больше чем просто поиск профессиональных кадров. Формируется самосознание управленческого аппарата как единой команды, работающей на общую цель – развитие территории, повышение уровня жизни людей", – сказал врио главы региона.

Здунов указал на необходимость обновления органов власти Мордовии. По его словам, нужно навести порядок в управлении, укрепить финансовую систему. Для этого следует обновить управленческий аппарат и вовлечь в него достойных людей, подчеркнул руководитель республики.

"Моя Мордовия" состоит из четырех этапов, есть дистанционные и очные испытания, рассказал глава блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын. "Участники получают возможность бесплатно пройти экспертную проверку своих профессиональных компетенций и заявить о себе на уровне руководства региона", – сказал он.

У "Моей Мордовии" есть наблюдательный совет. Его задача – обеспечить проекту открытость и доверие людей, отметила глава совета, зампред Общественной палаты Мордовии Наталья Долматова. Он заверила, что отбор на конкурс будет объективным и справедливым, равные возможности предоставят всем участникам.

Участвовать в конкурсе можно без опыта госслужбы, главное – личные качества и желание быть полезным, сказал президент Федерации тенниса России, член Наблюдательного совета проекта Шамиль Тарпищев. "Каждый может предложить свои знания и опыт в той области, где работает сейчас, – в бизнесе, промышленности, образовании, медицине", – добавил он.

Организатором конкурса "Моя Мордовия" выступает администрация главы республики при поддержке АНО "Россия – страна возможностей". Подать заявку можно на официальном сайте проекта.