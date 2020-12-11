Врио главы Мордовии о Конституции России: Мы почувствовали стабильность и порядок

По мнению главы Мордовии, жители сделали свой выбор в пользу государственной целостности и справедливости, проголосовав за принятие новой Конституции России. "Мы почувствовали стабильность и порядок", – отметил Артем Здунов, говоря об уверенности в завтрашнем дне.
Политик согласен с президентом России Владимиром Путиным, что Основной закон страны по-прежнему доказывает эффективность. Благодаря Конституции граждане сделали шаг на пути к развитию и гражданской зрелости. Общество показало, что готово к ответственности, уверен глава Мордовии.
Здунов подчеркнул, что результаты общероссийского голодания – показатель того, как население поддерживает инициативы президента. Также Артем Алексеевич сказал, что многое в России зависит не только государственных управленцев и депутатов, но и от предпринимателей.
Во время мероприятия глава Мордовии не только говорил о Конституции России, но и обратился к подрастающему поколению. Он попросил молодых людей не забывать, что 2020 год – особенный для России, ведь летом страна отмечала 75-летие победы в Великой Отечественной войне. При этом глава республики призвал помнить не только ветеранов той битвы, но и героев современности – врачей и волонтеров.
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