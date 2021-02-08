В Санкт-Петербурге во время попойки мужчина положил гранату в руку своему брату

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина переполошил экстренные службы. Уточняется, что во время попойки гражданин положил своему брату гранату и выдернул чеку.
Родственник злоумышленника испугался угрозы взрыва и вызвал спецслужбы. Прибывшие специалисты выяснили, что граната учебная. На данный момент злоумышленник задержан, сообщает телеграм-канал "112".
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