Под Петербургом при пожаре погиб пенсионер

В Ленинградской области в поселке Рябово произошла трагедия. Сообщается, что загорелся деревянный дом.
В результате случившегося погиб пенсионер. Его тело обнаружили пожарные, передает телеканал "360". По предварительным данным, причиной ЧП стал непотушенная сигарета.
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