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Под Петербургом при пожаре погиб пенсионер

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В Ленинградской области в поселке Рябово произошла трагедия. Сообщается, что загорелся деревянный дом.

В результате случившегося погиб пенсионер. Его тело обнаружили пожарные, передает телеканал "360". По предварительным данным, причиной ЧП стал непотушенная сигарета.

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Автор: 8 февраля 2021, 18:53 Источник: KP.RU ✓ Надежный источник

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