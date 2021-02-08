Жителя Тверской области подозревают в убийстве падчерицы

В Тверской области мужчину подозревают в убийстве своей падчерицы. Тело девочки было найдено в квартире матери.
По данным телеканала "360", ребенок был задушен злоумышленником. После этого преступник скрылся, похитив из квартиры ценные вещи. Подозреваемого объявили в федеральный розыск.
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