В Омске зарезали выпившего Дробыша

В ночь на 27 января в Омске был убит 22-летний футболист дубля футбольного клуба "Иртыш" Егора Дробыша, передает РИА ФАН. Сообщается, что молодой человек вместе со своим товарищем в состоянии легкого подпития прогуливался после посещения магазина. В этот момент им повстречался злоумышленник с ножом. В результате спортсмен от полученных травм погиб, его друг находится в реанимации. Преступника разыскивают.
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