В Хабаровском крае автомобиль насмерть сбил самку амурского тигра

В Хабаровском крае произошло ЧП. Уточняется, что самка амурского тигра погибла под колесами автомобиля.
По данным телеканала "360", управлявший машиной мужчина сам вызвал полицию на место аварии. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Хабаровском крае произошло ЧП. Уточняется, что самка амурского тигра погибла под колесами автомобиля.
По данным телеканала "360", управлявший машиной мужчина сам вызвал полицию на место аварии. Обстоятельства случившегося выясняются.
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