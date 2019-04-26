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Регионы

Мост будущего: как Руслан Байсаров развивает Дальний Восток

Строительство моста группой компаний СК "Мост" Руслана Байсарова продолжается. Фото: skmost.ru
Эксперты давно говорят: в XXI веке именно Восток будет играть определяющую роль в судьбе человечества. Китай, Япония, Южная Корея – эти страны стали драйверами мирового роста и центрами современных технологий. На этом фоне особое значение для нашей страны приобретает развитие Дальнего Востока и обеспечение региона качественной транспортной инфраструктурой. Эту задачу успешно решает группа компаний СК "Мост" бизнесмена Руслана Байсарова.  
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Совсем скоро на Амуре состоится долгожданное событие: будут соединены российская и китайская части первого трансграничного автодорожного моста через реку. Полноценная переправа появится у Благовещенска и Хэйхэ – городов-побратимов, стоящих друг напротив друга по обеим берегам Амура.

По словам главы Приамурья Василия Орлова, строящийся мост – объект стратегический. Планируется, что возведение переправы завершится к концу текущего года. После этого начнется оформление всех необходимы документов – это еще три, максимум четыре месяца. В любом случае, отмечают власти региона, новый мост будет введен в эксплуатацию ко второму кварталу следующего года.

СК "Мост" – надежный партнер государства

Переправа через Амур даст толчок развитию региона, позволит привлечь бизнес и инвестиции, а также упростит поездки и туристический обмен для местных жителей, уверены эксперты. Объект крайне важный в контексте общего развития дальневосточных территорий России, поэтому на его возведении трудятся лучшие специалисты.

Российская сторона доверила строительство объекта группе компаний СК "Мост" Руслана Байсарова. Предпринимателю принадлежит контрольный пакет акций – 56%. Компания наработала колоссальный опыт в строительстве сложных инженерных объектов – тоннелей, мостовых сооружений, а также в дорожном строительстве.

Государство неоднократно доверяло ГК СК "Мост" стратегически важные проекты. Так, к зимней Олимпиаде в Сочи компания Руслана Байсарова возвела автомобильную и железную дорогу от Адлера до Красной Поляны, а к саммиту АТЭС в 2012 году во Владивостоке появился красавец-мост на остров Русский.

Мост на остров Русский, построенный компанией Руслана Байсарова. Фото: commons.wikimedia.org/Баяков Алексей Александрович (CC BY-SA 3.0)

Помимо переправы через Амур у Благовещенска, СК "Мост" реализует другие важные для Дальнего Востока проекты. Так, компания возводит первую железнодорожную переправу между Россией и Китаем в Еврейской Автономной области.

Железная дорога соединит поселок-порт Нижнеленинское с городом Тунцзян. Кроме того, СК "Мост" участвует в программе модернизации и расширении пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, прокладывая второй Байкальский тоннель.

Руслан Байсаров: Россия укрепляет позиции на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона

Необходимость моста через Амур понимали все. Тем не менее, до последнего времени приступить к практической реализации проекта не получалось. Впервые о создании переправы заговорили вскоре после распада Советского Союза и потепления отношений между Москвой и Пекином – в 1993 году. Но тогда намерения сторон остались на уровне разговоров.

Новый импульс российско-китайские отношения получили в 2014 году, когда наша страна начала искать новых близких партнеров на Востоке.

Москва и Пекин подписали ряд новых соглашений, в том числе в торговле и энергетике. После этого решение вопроса с транспортным переходом через Амур стало делом времени. Итоговый документ стороны подписали в 2016 году, после чего приступили к реализации проекта.

Общий план моста

Что же представляет собой строящийся международный мост через Амур? Вместе с подходами новый мост протянется почти 20 километров. Стоимость переправы и сопутствующей инфраструктуры составит порядка 19 миллиардов рублей.

Сооружение будет экстрадозным (похожим на вантовый), как знаменитый мост во Владивостоке, с низкими пилонами. Всего на мосту шесть пилонов и четыре группы, в каждой из которых 16 вант.

Проезд будет осуществляться по двум полосам – по одной в каждую сторону. Максимальная нагрузка на мостовой переход – 100 тонн. Переправа не помешает судоходству: высота судоходного хода составит 17 метров.

Скорее всего, на первом этапе переправа будет пропускать около двух тысяч легковых и грузовых автомобилей в сутки. Однако проектировщики заложили гораздо большую пропускную интенсивность – 4,5 тысячи автомобилей в каждую сторону.

Специалисты СК "Мост" Руслана Байсарова при создании временного пограничного пункта установят модульные конструкции. После появления постоянного пункта, их можно разметить на других объектах.

Строится мост через реку Амур под руководством Руслана Байсарова. Фото: skmost.ru

Проекты российской и китайской частей моста схожи, но различия все-таки есть. По словам директора филиала компании "Развитие и строительство моста Амур (Хэйлундзян)" в Благовещенске Евгения Королькова, россияне регулярно встречаются с коллегами из КНР и обсуждают технические вопросы, поэтому трудностей при стыковке не ожидается.

С пограничниками у строителей налажен тесный контакт. Для удобства выполнения работ на пограничном участке была выделена зона, необходимая для возведения конструкций.

На завершающей стадии новый мост предложено раскрасить. Российские специалисты обсуждали цветовые варианты с коллегами из КНР и в итоге пришли к соглашению: верхняя часть будет белой, а нижняя – красной. Переправа в цветах флагов России и Китая станет своеобразным символом дружбы двух стран.

Руслан Байсаров возводит мост через Амур. Фото: skmost.ru

Новый мост решит проблему грузовых пробок на границе

Наибольшую пользу от моста Благовещенск – Хэйхэ получат региональные экономики. Эксперты уверены: переправа станет драйвером торговли, послужит толчком для развития инвестиционного партнерства по обе стороны границы. Грузовые пробки, на которые жалуется бизнес двух стран, наконец-то уйдут в прошлое.

Эксперт в сфере транспортных перевозок, директор по логистике RTL Group Андрей Счастной отметил, что новая переправа ускорит доставку грузов через границу как минимум на трое суток. По его словам, сейчас парома через Амур приходится ждать 3-4 дня, а в пиковые сезоны срок может увеличиваться до недели.

Строительство моста группой компаний СК "Мост" Руслана Байсарова продолжается. Фото: skmost.ru

Международный мост кардинально улучшит ситуацию в регионе, уверены специалисты. Сам Руслан Байсаров подчеркивает: трансграничный автомобильный переход Благовещенск – Хэйхэ придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина и в целом укрепит позиции нашей страны на перспективном Азиатско-Тихоокеанском рынке.

И дело здесь не только в торговле. Даже сейчас, при недостаточном количестве трансграничной инфраструктуры, россияне и китайцы проявляют большой интерес друг к другу.

Наглядные цифры приводят в правительстве Амурской области: оказалось, что 98% туристов в регионе прибывают из КНР. В Приамурье гости интересуются столицей региона – Благовещенском. Международный мост сделает путь для россиян и китайцев значительно короче.

Автор: Иван Поляков26 апреля 2019, 20:17

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