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Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку

Фото: пресс-служба
На территории Износковского района Калужской области реализуется проект высокотехнологичного комплекса по обращению с отходами. Там будут сортировать, перерабатывать и складировать мусор. Весь цикл основан на самых современных технологиях, проект получил необходимые разрешения. 
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Пока построена лишь первая очередь предприятия. На производстве будет перерабатываться металл, пластик, бумага, электронный лом и стекло, извлеченные из бытового мусора. Отходы, не подвергаемые переработке, будут складировать на полигон объемом 6,5 миллиона тонн.

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Оснащено предприятие по последнему слову техники: здесь и автоматизированная система мониторинга, следящая за экологической безопасностью, и система ГЛОНАСС, которая проконтролирует мусоровозы, въезжающие на территорию экотехнопарка. Комплекс получил все необходимые документы, включая лицензию на обращение с твердыми коммунальными отходами, пишет "Лента.ру".

Проект прошел огромное количество экспертиз, риски для экологии исключены, подчеркнул гендиректор компании-застройщика "Профземресурсы" Олег Панкратов. На предприятии смонтированы новейшие системы очистки водных стоков, которые попадают в зону размещения неутилизируемых остатков, отметил он. Очистных сооружений такого класса в России еще не применяли, подчеркнул Панкратов.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в начале следующего года. Сейчас на предприятие набирают дополнительный персонал. В настоящее время там работают 150 человек, приоритетом при трудоустройстве пользуются местные жители. Всего на первом этапе будет создано 500 рабочих мест. Зарплата для Калужской области очень достойная – от 40 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба

Для работников предприятия созданы максимально комфортные условия. К их услугам комфортабельные автобусы, которые доставят их на работу и обратно. Работники бесплатно обеспечиваются трехразовым горячим питанием, а к услугам приезжих благоустроенное общежитие.

На территории предприятия созданы все условия для здорового образа жизни: спортивная площадка с футбольным полем, несколько санитарно-бытовых комплексов, два пищеблока. В случае чего высококвалифицированные фельдшеры в медпункте круглосуточно готовы оказать медицинскую помощь.

Пообщавшись с персоналом экотехнопарка, журналисты сделали вывод, что большинство работников проживают в соседних населенных пунктах. "Платят хорошо, бытовые условия прекрасные, как в санатории", – отзывается о своей работе жительница села Барсуки Валентина Рузанова. С ней солидарен Евгений Елизаров: условия по работе, питанию и жилью идеальные, доволен мужчина. 

В руководстве Калужской области указывают на важность экотехнопарка для региона. 25% ресурсов, которые отберет сортировочный комплекс, можно использовать в дальнейшем производстве товаров. "Как раз эти объемы необходимы нашим калужским предприятиям по производству этих товаров. Сегодня мы закупаем отходы для утилизации в соседних регионах", – сказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Руслан Маилов.

В свою очередь глава Износковского района Владимир Леонов отмечает, что предложение о создании экотехнопарка поддержали все районные депутаты. Есть рабочие места – есть жизнь в районе, поясняет чиновник. Он надеется, что с появлением нового предприятия уехавшая молодежь начнет возвращаться в родные края.

Присутствие экотехнопарка уже отразилось на районе положительно. Прежде всего речь идет об экономической выгоде. "Оно платит налог на землю, больше ста человек наших здесь уже работает, и около девятисот человек будут работать с вводом всех мощностей", – пояснил Леонов.

Фото: пресс-служба

Подобные предприятия нужно создавать по всей глубинке, уверен чиновник. Появление высокотехнологичных комплексов тянет за собой новые дороги и другие объекты инфраструктуры. Да и мусорная проблема в районе решится – еще один очевидный плюс.

"Раньше сбрасывали мусор где попало, в основном в леса и овраги, за грибами было не сходить. А мы здесь живем и должны беречь свою природу", – вспоминает Леонов.

Михали – ближайший населенный пункт к экотехнопарку. С его появлением в жизни поселения многое изменилось, рассказал его глава Виктор Серов. Дорог в районе не было, теперь все построили, провели отопление привели в порядок здание администрации.

Жители довольны. Еще бы, ведь до появления экотехнопарка бюджет в Михалях был смехотворный – два миллиона рублей. Сейчас – в десять раз больше. На эти деньги местная администрация готовится реконструировать центр поселения. В целом, новое предприятие стало настоящим источником жизни для калужской глубинки.

8 декабря 2019, 17:35

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