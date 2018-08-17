"Погибший" в пожаре россиянин пришел на свои поминки

Числившийся погибшим кемеровчанин Сергей Гапеев пришел на свои поминки. Жертву пожара опознали его родственники, после чего была констатирована смерть потерпевшего.

После этого мужчину "похоронили". Однако на девятый день после этого живой Гапаев пришел на собственные поминки, передает newizv.ru. В данный момент полиция разбирается, кого на самом деле похоронили родственники мужчины. Для выяснения личности погибшего на пожаре следствие назначило генетическую экспертизу.

