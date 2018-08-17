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Регионы

"Погибший" в пожаре россиянин пришел на свои поминки

прочитано 541 раз

Числившийся погибшим кемеровчанин Сергей Гапеев пришел на свои поминки. Жертву пожара опознали его родственники, после чего была констатирована смерть потерпевшего.

После этого мужчину "похоронили". Однако на девятый день после этого живой Гапаев пришел на собственные поминки, передает newizv.ru. В данный момент полиция разбирается, кого на самом деле похоронили родственники мужчины. Для выяснения личности погибшего на пожаре следствие назначило генетическую экспертизу.

17 августа 2018, 21:38

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