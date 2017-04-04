Расстрелянный полицейский умер с правами своего убийцы в руках

В Астрахани в ночь на 4 апреля нападению подверглись два инспектора отдельного батальона ДПС №1. Они были расстреляны во время оформления ДТП.

Инспекторы приехали в Ленинский район города, получив сообщение о столкновении автомобилей "Газель" и Nissan March. По предварительным данным, злоумышленники оказались участниками ДТП. Они расстреляли полицейских и скрылись, похитив табельное оружие.

Сотрудники ГИБДД скончались до приезда скорой помощи. Прибывшие на место происшествия стражи порядка нашли в руке погибшего коллеги водительское удостоверение одного из предполагаемых преступников.

Документ принадлежит 26-летнему жителю Астрахани Нурболу С., передает Life.ru. Правоохранители устанавливают его местонахождение. "Газель", на которой могут передвигаться убийцы, объявлена в розыск. Предположительно, преступников было четверо, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Полицейские, погибшие в результате нападения, имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта. У одного из них остались двое детей, отмечает РИА Новости.

"Работает следственно-оперативная группа, опрашивают очевидцев происшествия. В городе введен план "Сирена", – заявили в пресс-службе УМВД по региону. Следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела.