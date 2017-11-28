Кубанец погиб из-за нелепого селфи с гранатой

Трагедия произошла с жителем города Лабинск Краснодарского края. Там 26-летний мужчина погиб при взрыве гранаты в своем автомобиле.

По одной из версий, мужчина сидел в машине и делал фотографии с боевой гранатой. Для большего эффекта он вытащил из снаряда чеку.



"Снимками мужчина делился со своими знакомыми в социальных сетях и мессенджерах. В какой-то момент граната разорвалась прямо в руках", – цитирует старшого помощника руководителя СКР по Краснодарскому краю Наталью Смяцкую сайт "Комсомольская правда".

В результате любитель селфи получил множество несовместимых с жизнью травм и практически мгновенно скончался на месте происшествия. По факту случившегося назначена доследственная проверка.

К сожалению, увлечение селфи все чаще приводит молодых людей к гибели. Дело в том, что зачастую они выбирают для своих фотосессий зоны повышенной опасности. Как писали Dni.Ru, летом этого года в Московской области на железнодорожных путях погибла 13-летняя девочка.

Она залезла на арку моста на перегоне между станциями Ивантеевка и Ивантеевка-2 на Ярославском направлении Московской железной дороги ради того, чтобы сделать эффектную фотографию. Ребенок случайно задел контактный провод, получил электрический удар и упал на пути. От полученных травм девочка скончалась на месте.