Акушер-гинеколог умерла после суточного дежурства

Ангарский перинатальный центр раскрыл обстоятельства последних суток жизни своей сотрудницы, акушера-гинеколога Оксаны Кивлевой. "25 октября Оксана Вениаминовна пришла на дежурство в ОГАУЗ "АПЦ" к 16:00. 26 октября Оксана Вениаминовна сделала в послеродовом отделении обход, и в 15:00 26 октября ушла домой", – говорится в сообщении на сайте учреждения. Тело женщины без признаков жизни родственники нашли на следующее утро у нее дома. В Ангарском перинатальном центре ее знали как опытного врача, честно и добросовестно выполнявшего свою работу и готового к оказанию медицинской помощи в любое время дня и ночи. "Известие о внезапной кончине опытного, оперирующего, активного врача ввергло весь коллектив перинатального центра в шоковое состояние", – подчеркнули в роддоме.

