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"Это не слухи": живущие с любовниками Асмус и Харламов возобновили отношения
Известный российский юморист и шоумен Гарик Харламов был женат дважды. Первый брак не продержался и трех лет. Второй избранницей резидента Comedy Club стала актриса Кристина Асмус. Артисты прожили вместе семь лет, обзавелись общей дочерью, однако не смогли построить счастливую семью.
Гарик Харламов и Кристина Асмус в разводе уже три года. Более того, звезды строят свою любовь на стороне, у каждого из них есть любовники. Комик встречается с актрисой Кристиной Ковальчук, а за его бывшей женой ухаживает коллега по театру Роман Евдокимов.
Впрочем, наличие любовников никак не мешает звездам жить под одной крышей. С 2020 года они так и не разъехались, решив делить этажи подмосковного особняка. На одном поселилась Кристина Асмус с дочкой, на другом – Гарик Харламов с новой пассией.
Периодически у экс-супругов случались ссоры и дележка территорий, однако они нашли в себе силы забыть старые обиды и возобновить хорошие дружеские отношения. О чем заявила сама звезда сериала "Интерны".
"Это не слухи" – отметила Кристина Асмус, подтвердив, что все еще живет в одном особняке с Гариком Харламовым. При этом она подчеркнула, что сохраняет теплые отношения с бывшим мужем. Кроме того, актриса намекнула на готовность съехать от комика.
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