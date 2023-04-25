"Одна сковородка – 92 тысячи": На что спускает деньги обустраивающая дом Бузова

Сестра Ольги Бузовой рассказала о ценах.

Поющая телеведущая уже успела устроить свою жизнь: в 37 лет она хорошо зарабатывает, обзавелась элитной недвижимостью и помогает финансово своим родителям. Правда, замуж еще раз так и не вышла. У звезды есть младшая сестра Анна, которая тоже не жалуется на жизнь, однако ее интересы отличаются от звездной родственницы Ольги Бузовой.

Анна – довольно скрытная девушка. Так что, она редко показывает детали своей личной жизни. Известно, что у девушки есть гражданский муж, с которым они вместе строят свое будущее. Осенью 2021-го года сестра певицы обзавелась квартирой в Москве, о которой давно мечтала. И теперь показывает поклонникам, как с возлюбленным обустраивает жилище.

На данный момент супруги уже закрыли вопросы, связанные с мебелью. И на очереди – выбор посуды, на которую пара сейчас спускает деньги. Сестра Ольги Бузовой рассказала поклонникам, как провела день в магазине. Причем сопровождал ее гражданский муж.

Правда, подход к выбору у них разные. По словам Анны, возлюбленный ориентируется на качество и отзывы, а она на то, как посуда будет смотреться на фоне интерьера кухни. В своем микроблоге девушка пожаловалась на стоимость качественного оборудования.

"Одна сковородка – 92 тысячи", – удивилась родственница звезды "Дома-2".

К счастью, с чем-то супругам все же удалось определиться. Они решили вопрос с кастрюлями и столовыми приборами, а вот посуда для приема пищи застала их врасплох. Как призналась сестра Ольги Бузовой, ей ничего в магазине не понравилось.