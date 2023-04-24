Не отвертится: Суд заставил Бузову платить после публичных разборок

Что произошло с Ольгой Бузовой?

Тяжелое бремя звезд шоу-бизнеса – неспособность скрыть от посторонних глаз свои проблемы. Вот и поющая телеведущая не смогла утаить разборки, которые превратились в публичные из-за проникновения в СМИ. Ольга Бузова даже угодила в суд.

Экс-ведущая "Дома-2" – счастливая обладательница недвижимости. Правда, иногда "квадраты" приносят проблемы. Например, если не платить коммунальные платежи и электроэнергию. Собственно, это произошло и с певицей. Как выяснили журналисты "Пятого канала", артистка задолжала чуть больше 70 тысяч рублей. И, не дождавшись денег, коммунальщики обратились в суд.

Фемида встала на их сторону. После публичных разборок ее заставили выплатить эти деньги. Так что, теперь Ольга Бузова, проигравшая суд, наверняка не отвертится и все-таки погасит задолженность. Стоит отметить, что о какой именно недвижимости идет речь, не уточняется.

К слову, в СМИ уже не в первый раз появляется новость о том, что певица не вносит коммунальные платежи. В начале января сообщалось, что она задолжала уже другим коммунальщикам – в Петербурге. Неизвестно, почему артистка с хорошим заработком попадает в такие ситуации. Но, зная плотный график Ольги Бузовой, вполне возможно, что она просто забывает об этом.