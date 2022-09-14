Рай для туристов: названы самые популярные города России

Самыми популярными направлениями минувшим летом стали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.

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В связи с изменившейся политической ситуацией в мире все больше россиян отдают предпочтение внутреннему туризму. Безусловна, наша страна богата местами отдыха на любой вкус и кошелек. В огромной по площади России любой желающий может посетить как пляжи, так и горнолыжные спуски, посмотреть как исторические памятники, так и современные дизайнерские творения.

Самыми популярными направлениями для туризма у россиян минувшим летом стали города Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование маркетплейса "Авито". Эксперты цифровой платформы составили рейтинг на основе динамики спроса на посуточную аренду недвижимости.

Так, Северная столица России заняла первое место. Спрос на краткосрочную аренду жилья в Санкт-Петербурге вырос на 3,7 раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Положительная динамика наблюдалась прошлым летом и в Сочи. По сравнению с периодом 2021 года спрос в городе-курорте вырос примерно в 2,5 раза.

Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород. Там посуточное жилье летом текущего года снимали в два раза чаще, чем летом прошлого года. Далее следуют Тула и Томск – в этих городах динамика составила 74,2% и 60,5%, соответственно.