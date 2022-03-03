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Прижали: схваченный за горло Абрамович распродает "Челси" и недвижимость в Британии
По данным британского дипломата Криса Брайанта, недвижимость и "Челси" уже выставлены на продажу. Есть информация о том, что 55-летний Роман Абрамович "в ужасе от возможных санкций". Дипломат заявил, что миллиардер в срочном порядке продает все свои дома.
Известно, что за клуб "Челси" Роман Абрамович хочет выручить три миллиарда фунтов (около 390 миллиардов рублей). Желающие приобрести его уже есть. С потенциальными покупателями уже идут переговоры.
По данным СМИ, российский миллиардер продает особняк на Кенсингтон Палас Гарденс за 150 миллионов фунтов (более 22 миллиардов рублей) и трехэтажный пентхаус на набережной Челси за 22 миллиона фунтов (около трех миллиардов рублей). Состояние Романа Абрамовича в настоящее время оценивается в 13,1 миллиарда долларов.
Напомним, ранее он оказался под угрозой санкций из-за военной спецоперации на Украине, потому что не выразил своего несогласия публично. Роман Абрамович отказался от руководства клубом "Челси", которым владел почти два десятка лет.
Роман Абрамович принял участие в первом этапе переговоров между Россией и Украиной в Белоруссии по просьбе украинской стороны. Второй этап переговоров состоится вечером 3 марта. Сейчас под британскими санкциями из-за спецоперации на Украине находятся 100 российских физических и юридических лиц.
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