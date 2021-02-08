Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Понедельник
8 февраля
Лента новостей
12:40
В Петербурге машина вылетела в Фонтанку
12:40
"Женщина – огонь!": оголившаяся 56-летняя Распутина возбудила россиян
12:33
Затыкает рот: 18-летнюю дочь Мельниковой из "Улиц разбитых фонарей" сравнили с запуганным зверьком
12:33
Публицист Федута: Лукашенко стал заложником силовиков
12:23
В России цены на электроэнергию побили пятилетный рекорд: названа причина
12:10
Никас Сафронов заговорил о собственных похоронах
12:08
Погромов, Чморилов и Готовая помогли вору-губератору распилить областной бюджет
11:56
В Свердловской области при падении из окна разбился насмерть ребенок
11:51
Останавливался Чаплин: Джоли приобрела шикарную виллу за неприличную сумму
11:38
"Иссыхаешь, заливаясь слезами": Веник из "Папиных дочек" исхудал из-за сильной боли
11:37
Два москвича попались с наркотиками в Подмосковье
11:34
Друг нанес Темниковой жуткие кровавые раны
11:17
Пенсионерка из Челябинской области стала жертвой черной риелторши
11:17
"Буду упрашивать спасти все": Дружинин взвыл из-за разрыва Папунаишвили
11:00
Шепелев покинул беременную любовницу
10:49
Дарья Мельникова после раздельного отдыха откровенно высказалась о разводе
10:41
"От безысходности": вдова откровенно о тяжелой жизни с Задорновым
10:40
Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло почти на 16 тысяч
10:38
На складе в Москве потушили крупный пожар
10:26
"Умерли при холоде и голоде": Пенкин раскрыл страшные данные
10:15
Какие категории россиян получат повышенную пенсию в феврале
10:11
В Подмосковье при пожаре погибли два человека
10:10
"Сил нет": умирает Божена Рынска
10:01
"Вы замужем!": Россияне осудили показавшую грудь Нюшу
09:51
В Екатеринбурге загорелось офисное здание
09:50
"Синяки набиваем": Валерия шокировала признанием об отношениях с Пригожиным
09:18
"Расплакался": Пригожин оказался в инвалидной коляске из-за страшной болезни
09:16
Дюжев внезапно покинул "Танцы со звездами" из-за проблем со здоровьем
09:10
"Осложнения на мозг": Кравец в ужасе от потери памяти у Борисовой
09:02
В Чите из окна больницы выпал ребенок
08:39
Жириновский раскритиковал западных лидеров: Все измельчало
08:29
На Алтае из-за падения снега с крыши погибли люди
08:29
"От любимого мужчины": Бузова сделала громкое заявление о детях
08:16
Москвича обокрали на два миллиона
06:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 февраля 2021 года
04:04
61-летняя Гузеева блеснула глубоким декольте ради Эрнста
02:03
"Своей любовью она убивает": Хабенский про действия Андреевой на съемках сериала "Метод-2"
00:15
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
22:16
Пушков: В США происходит тоталитарная революция
22:04
Покрытая дикими пятнами Седокова выставила грудь
20:04
Максим Фадеев вылил ушат помоев на зазнавшегося Крида
18:10
Замужнюю Глюкозу заметили на свидании с известным певцом
18:03
Дети Пугачевой и Галкина раздали еду и алкоголь жителям деревни
17:50
Свежая и здоровая: народ ахнул от вида Заворотнюк
17:36
"Я не понимаю, за что?!": Цивин и Дрожжина пытались уничтожить бывшую жену Башарова
17:31
Белорусский дипломат призвал чиновников к протесту против Лукашенко: Спрятаться уже не выйдет
16:56
"Она в больнице!": сын Моргунова считает покойную мать живой
16:43
Российское военно-историческое общество призвало прекратить травлю ветерана Артеменко
16:16
Фигуристка Медведева не сможет работать из-за последствий страшного недуга
16:10
Муж Гришаевой впервые высказался о чудовищном пожаре
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Неожиданные снимки Кабаевой с детьми вызвали шок: Народ всполошился
Вскрылись подробности любовного треугольника Василия Ланового
Пенкин о порвавшей с ним Долиной: Это показывает сущность человека
73-летнюю Софию Ротару засняли вблизи
Белорусский дипломат призвал чиновников к протесту против Лукашенко: Спрятаться уже не выйдет
Был 238 килограммов: преобразившийся Фадеев раскрыл доступный способ похудения
Недвижимость
Останавливался Чаплин: Джоли приобрела шикарную виллу за неприличную сумму

Останавливался Чаплин: Джоли приобрела шикарную виллу за неприличную сумму

Анджелина Джоли. Фото: AFLO/www.globallookpress.com
В 2017 году всех поклонников пары Джоли и Питта ждало невероятное разочарование. Тогда возлюбленные все-таки решились на развод.
прочитано 225 раз

К несчастью, Анджелина и Брэд даже после расставания не смогли выстроить спокойные отношения. Однако недавно актриса перестала препятствовать общению экс-супруга с детьми. Она приобрела роскошную виллу в Лос-Анджелесе. Дом обошелся звезде приблизительно в 25 миллионов долларов.

ПО ТЕМЕ

Подросшие дети решительно выгнали Джоли

Почему дочь Джоли и Питта отказалась от смены пола

Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Известно, что она специально искала особняк поближе к дому Питта, чтобы дети могли часто проводить время с папой и не думать о том, как добраться до родителя. Ранее никто даже не мог представить себе, насколько шикарно живет звезда. Недавно она снялась для обложки Vogue и впервые пригласила журналистов к себе.

Выяснилось, что ее вилла была построена в 1913 году. Дизайн выполнен полностью в итальянском стиле, а площадь дома составляет 670 квадратных метров. Особняк по праву можно считать одним из самых дорогих на территории Лос-Анджелеса, а сама Джоли признавалась в интервью, что ей было неловко переезжать. Оказалось, что у дома настолько богатая история, что в свое время там останавливались известные деятели Голливуда. В особняке гостил даже сам Чарли Чаплин.

Виллу реставрировали более пяти лет. Специалисты постарались сохранить ее в первозданном виде, слегка разбавив дизайн современными деталями. В доме есть большая гостиная, кухня, шесть спален, десять ванных комнат, а также собственная библиотека. На территории можно увидеть и домик для гостей, и бассейн, и большой тренажерный зал. Вокруг особняка располагается большой цветущий сад.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 8 февраля 2021, 11:51 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Белорусский дипломат призвал чиновников к протесту против Лукашенко: Спрятаться уже не выйдет
В Раде предложили Зеленскому ввести войска на границу с Крымом
Лукашенко заподозрили в подготовке преемника: Лепит из него свою копию
Саакашвили предупредил Украину о потере территорий после блокировки оппозиционных каналов

Шоу-бизнес

Погромов, Чморилов и Готовая помогли вору-губератору распилить областной бюджет
Друг нанес Темниковой жуткие кровавые раны
"Буду упрашивать спасти все": Дружинин взвыл из-за разрыва Папунаишвили
Шепелев покинул беременную любовницу

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
Как фильм "Офицеры" помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине
Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм "Алые паруса"
Шоу-бизнес

"Сил нет": умирает Божена Рынска

Что случилось с журналисткой
Шоу-бизнес

"Женщина – огонь!": оголившаяся 56-летняя Распутина возбудила россиян

Артистка показала идеальную фигуру
Недвижимость

Останавливался Чаплин: Джоли приобрела шикарную виллу за неприличную сумму

У особняка богатая история

Шоу-бизнес

"Расплакался": Пригожин оказался в инвалидной коляске из-за страшной болезни

Теперь он смотрит иначе на многие вещи

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Медведева не сможет работать из-за последствий страшного недуга
Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями
Медведева и Загитова сошлись после слухов о вражде
Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+