Останавливался Чаплин: Джоли приобрела шикарную виллу за неприличную сумму

В 2017 году всех поклонников пары Джоли и Питта ждало невероятное разочарование. Тогда возлюбленные все-таки решились на развод.

К несчастью, Анджелина и Брэд даже после расставания не смогли выстроить спокойные отношения. Однако недавно актриса перестала препятствовать общению экс-супруга с детьми. Она приобрела роскошную виллу в Лос-Анджелесе. Дом обошелся звезде приблизительно в 25 миллионов долларов.

Известно, что она специально искала особняк поближе к дому Питта, чтобы дети могли часто проводить время с папой и не думать о том, как добраться до родителя. Ранее никто даже не мог представить себе, насколько шикарно живет звезда. Недавно она снялась для обложки Vogue и впервые пригласила журналистов к себе.

Выяснилось, что ее вилла была построена в 1913 году. Дизайн выполнен полностью в итальянском стиле, а площадь дома составляет 670 квадратных метров. Особняк по праву можно считать одним из самых дорогих на территории Лос-Анджелеса, а сама Джоли признавалась в интервью, что ей было неловко переезжать. Оказалось, что у дома настолько богатая история, что в свое время там останавливались известные деятели Голливуда. В особняке гостил даже сам Чарли Чаплин.

Виллу реставрировали более пяти лет. Специалисты постарались сохранить ее в первозданном виде, слегка разбавив дизайн современными деталями. В доме есть большая гостиная, кухня, шесть спален, десять ванных комнат, а также собственная библиотека. На территории можно увидеть и домик для гостей, и бассейн, и большой тренажерный зал. Вокруг особняка располагается большой цветущий сад.