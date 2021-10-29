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Недвижимость
Как реализовать программы Минстроя? Актуальные задачи и решения российского строительного сектора

Как реализовать программы Минстроя? Актуальные задачи и решения российского строительного сектора

Россия переживает бум строительства коммунальной инфраструктуры и нового жилья. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, колебаниями цен на рынке строительных материалов и другими неприятными вводными, реализация нацпроектов требует поиска новых решений для оптимизации процессов. Задачи перед страной стоят огромные.
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Согласно «Проекту стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года», опубликованного на сайте Министерства строительства РФ, к 2030 году в эксплуатацию должны быть введены 70 млн кв.м. жилых домов, еще 50 млн кв.м. построит само население, а в стадии строительства будет находиться еще 140,2 млн кв.м. Обеспеченность жильем достигнет показателя в 34–33,8 кв.м. на человека, а 5 млн семей улучшат свои жилищные условия. ЖКХ тоже не останется в стороне – потери тепловой энергии при передаче и распределении снизятся до 8,7–9,3% по сравнению с 12,3% в 2020 году, потери воды снизятся на 13,6–14,2%, а доля населения, довольного качеством предоставляемых услуг составит от 85–75% (сегодня показатель колеблется в районе 50%).

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Амбициозные планы нуждаются в эффективных решениях. Сегодня очевидно, что применение старых методов реализации программ зачастую обладает слишком высокой стоимостью. В сфере закупки строительных материалов это означает уверенно наметившийся переход на отечественную продукцию. Так, Фонд капитального ремонта Великого Новгорода обратил внимание на опыт применения российской хризотилцементной продукции. «В частности, речь идёт о материалах из хризотилцемента, из которого производят шифер, трубы, муфты и другие изделия. Хризотилцемент состоит из природных компонентов, он долговечен, негорюч, имеет шумоизоляционный эффект и доступен по цене. В России сейчас несколько заводов выпускают такую продукцию, и о ней мы, в том числе, информируем новгородских подрядчиков» — рассказал журналистам заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Алексей Кожевников.

В Приморье водоснабжение и канализацию для двух новых районов «Пятый» и «Солнечный» в г. Большой Камень решили сразу строить из хризотилцементных напорных и безнапорных труб. В октябре 2021 года строители уже проложили 400 метров водопровода и 500 метров канализации, а впереди у них подключение еще двух микрорайонов. На другом конце России, в арктических Апатитах, из хризотилцементного шифера строят крыши, а в Оренбургских степях был реализован проект по строительству полноценного микрорайона малоэтажной застройки с преобладанием хризотилцементных материалов.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com

Почему строители обратились к хризотилцементной продукции? Во-первых, это набор её полезных свойств, который можно назвать уникальным. Она имеет класс «НГ» (негорючий), т.е. не горит при любых температурах. Хризотиловое волокно выдерживает нагрев до 1500°С, что сравнимо с жаром доменной печи, а затем становится хрупким, но так и не загорается. Следовательно, крыша и стены из хризотилцемента становятся пассивной системой пожарной безопасности. Если добавить к этому высокую прочность (хризотиловое волокно выдерживает усилие на разрыв до 300 МПа), устойчивость к механическим повреждениям и неблагоприятному воздействию окружающей среды, а также средний срок службы в 30 лет, то получается весьма выгодный коктейль. К примеру, выбранные приморскими строителями хризотилцементные трубы обеспечивают снижение потерь тепла по сравнению с аналогами.

Хризотилцемент обладает низкой теплопроводностью, так что в процессе монтажа не требуется дополнительная теплоизоляция для трубопровода. Фактически, упомянутые выше показатели Минстроя по снижению теплопотерь можно выполнить простым увеличением доли хризотилцементных труб в коммунальной инфраструктуре. Также внутри хризотилцементных труб не образуются отложения солей; они не подвержены окислению и коррозии и не проводят блуждающие токи. При этом хризотилцементные трубы могут проводить воду температурой до 115°С под давлением до 1,6 МПа, а в случае транспортировки холодной воды на них не образуется конденсат. Монтаж не требует сварки – трубы герметично соединяются муфтами, а в случае ремонта можно легко заменить секцию, просто отсоединив её.

Теперь обратимся ко второму пункту, который подталкивает застройщиков и подрядчиков к выбору хризотилцемента – стоимости. Россия является мировым лидером по объемам добычи, обработки и производству готовой продукции на основе хризотилового волокна, что обеспечивает её доступность на рынке. Еще в 2012 году специалисты из ВШЭ отмечали в своем исследовании, что «при допущении, что рынок кровельных материалов для скатных крыш после кризиса составляет 1 млрд. кв. м. и возможной замены других кровельных изделий на асбоцементный шифер, то в этом случае, максимальная сумма экономии может составить 37 млрд руб.».

Тогда эти слова были восприняты довольно прохладно – инерция мышления в строительной отрасли довольно высока. Сегодня, когда кризисный гром грянул, строители и подрядные организации смотрят на рынок рационально, с учетом эффективности принимаемых решений. Показатели Минстроя, какими бы масштабными они не выглядели, вполне реально выполнить по самому лучшему сценарию – достаточно применять проверенные и надежные решения, обеспечивающие долгий срок бесперебойной службы жилья и инфраструктуры.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 октября 2021, 19:31

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