Какими будут новые квартиры по программе реновации

Столичные власти представили каталог материалов, которые будут использоваться при отделке новых квартир, куда переедут жители сносимых пятиэтажек. Фото и описание элементов декора будущего жилья вошло в единый "Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации". Каждая квартира, передаваемая переселяемым жителям хрущевок, в обязательном порядке должна соответствовать этим требованиям. Никаких "полуфабрикатов", только жилье с полной отделкой, подчеркнули власти города.

Образ квартиры, предоставляемой по программе реновации, становится все четче. Еще один ответ на вопрос москвичей по переселению дали столичные власти: какими будут квартиры, предоставляемые взамен старых. И если вопрос с равнозначностью и равноценностью нового жилья, а также стройматериалами для новых домов, был прояснен практически сразу, то представление о "квартире комфорт-класса" оставалось для каждого потенциального переселенца своим.

Чтобы снять все возможные пересуды власти Москвы подготовили брошюру, в которой представили изображения и описания всех материалов, которые будут использоваться в отделке реновационных квартир. Глядя на разнообразие предлагаемых материалов, даже завзятые пессимисты были вынуждены отступить от своих скептических взглядов на будущее жилье. Если в двух словах, то "переезжай и живи!"







Никаких голых стен или полов, "советских" выключателей и страшных радиаторов, гудящей сантехники, скрипучих полов или сквозящих окон. В новых квартирах все будет соответствовать новейшему стандарту жилья, предоставляемого в Москве. Как подчеркнул глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, отделка будет лучшего качества, чем по предыдущим программам сноса ветхого жилфонда.

Квартиры, которые получат переселенцы из хрущевок будут иметь действительно современный дизайн. Так, полы будут покрыты качественным линолеумом или ламинатом, а обои будут под покраску с тем, чтобы каждый новосел мог оформить жилье в соответствии со своим индивидуальным вкусом.





Важный пункт при строительстве и отделке нового жилья – энергоэффективность. Сразу же в квартирах будут устанавливаться пластиковые окна со стеклопакетами. Каждая жилая комната будет оборудована батареями с возможностью регулировать температурный режим. Также квартиры оснастят системой автоматической настройки температуры "подачи воды и тепла", которая будет учитывать погоду на улице.

Крашенных стен в санузле больше не будет – только кафельная плитка. Кроме того, власти обещают установить качественный фаянс в ванной и туалетной комнатах. Полотенцесушители, смесители и душ, которые раньше при первом же ремонте отправлялись на помойку, теперь не будут резать глаз и вполне смогут служить не один год. Стоит отметить, что в каталоге прописана каждая мелочь, включая даже дверные ручки и петли, которые будут устанавливаться в новых квартирах.

Отдельное место в брошюре отведено местам общего пользования. Они также будут соответствовать современным требованиям. Так, в каждом подъезде буде минимум два лифта, дверные проходы сделают широкими, чтобы ими было удобно пользоваться в том числе людям с ограниченными возможностями и родителям с колясками. Предусматривается, что в подъездах положат керамическую плитку, входы оснастят домофонами и системами видеонаблюдения.





В каталоге подробно расписано и благоустройство прилегающей территории. Обязательными станут детские площадки, прогулочные зоны, аллеи и небольшие парки. Автомобилисты тоже не будут чувствовать себя обделенными – для машин предусмотрены подземные паркинги.





Все представленные в буклете примеры взяты из уже существующих проектов столичных застройщиков. То есть, любой желающий может лично увидеть, что будут представлять собой будущие кварталы, куда передут жители хрущевок.

Кроме того, власти города обещают создать в каждом районе специальные шоу-румы, где все можно будет посмотреть и пощупать. Там же будут представлены и бумажные каталоги с фотографиями и описаниями используемых отделочных материалов. В электронном виде брошюра уже доступна на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.