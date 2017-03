Замок английского короля выставлен на продажу

Первоначального владельца замка, герцога Эдварда Стаффорда в 1520-х годах обвинили в измене английской короне, посадили в Тауэрскую крепость и впоследствии казнили. Его поместье отошло в собственность королю Генриху VIII, сообщает Daily Mail.

Уже в 1535 году монарх вместе со своей супругой Анной Болейн прибыл в замок Торнбери на медовый месяц. Влюбленные провели в крепости десять дней. Однако для избранницы короля этот брак кончился плачевно – спустя год ее обезглавили по обвинению в государственной измене.

Замок оставался собственностью монарха до 1558 года. Позднее крепость отдали родственникам казненного герцога.

Сейчас же в замке Торнбери располагается один из элитных отелей Великобритании. Всего в нем функционируют 28 комнат, включая, в прямом смысле этого слова, королевский номер. А на шести гектарах земли при крепости до сих пор функционирует винодельня.

"Замок Торнбери – уникальное предложение для инвестора, ищущего исторический отель. Фантастическая репутация этого места и прекрасный интерьер эпохи Тюдоров сохраняют популярность среди постояльцев. Мы ждем ажиотажа при продаже такой ценности", – заявил директор гостиничного агентства, занимающегося продажей поместья.

