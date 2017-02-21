Путин поручил снести все хрущевки в Москве

Президент России Владимир Путин поручил мэру столицы Сергею Собянину снести все хрущевки. Он отметил, что это соответствует "настроению и ожиданиям москвичей".

"Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", – заявил российский лидер в беседе с мэром города. При этом он отметил, что главной сложностью в деле решения проблемы устаревших пятиэтажных домов является поиск источников финансирования.

Сергей Собянин ответил президенту, что на данный момент бюджет региона "устойчивый" и программа сноса ветхого жилья может быть завершена уже к 2017-2018 году. По его словам, в Москве остались лишь "единицы" хрущевок, сообщается на официальном сайте президента.

"Мы знаем, с чем сталкиваемся", – заявил мэр столицы. "Когда проводили снос первой серии этих пятиэтажек, по масштабу он гораздо меньший, требовались просто неимоверные усилия. Многие инвесторы, которые подвязались, просто разорились на этих проектах. Мы взяли на бюджет эти проекты и доводим до логического завершения", – сказал Собянин.

Между тем он признал, что кроме домов, подлежащих сносу, "немало еще остается жилья, мягко говоря, некомфортного, по большому счету ветхого". "Это пятиэтажки примерно таких же серий, как мы снесли, но их значительно больше – около 25 миллионов квадратных метров, в них проживает 1,6 миллиона москвичей", – пояснил столичный градоначальник.

По его словам, в пятиэтажках нет подвалов, стены зданий в плохом состоянии, и в целом он считает такие дома "печальным зрелищем". "Канализация вмонтирована в стены между квартирами. Чтобы ее отремонтировать, надо снести перегородки между квартирами или вынести стояк. Но выносить некуда, потому что это уже купленное пространство", – добавил Сергей Собянин.

Напомним, на данный момент по программе сноса ветхого жилья новые квартиры получили 160 тысяч московских семей. Правительство предоставило для этого шесть миллионов квадратных метров новой жилплощади.