"Тупой сукин сын": Байден обозвал задавшего неудобный вопрос журналиста

Президент США Джо Байден не сдержался на встрече с представителями СМИ.

Перед встречей с экономическими советниками Джо Байден пообщался с журналистами. Те спрашивали американского лидера в основном об Украине. Хозяин Белого дома пожаловался, что представители СМИ зачастую задают вопросы, связанные с внешней политикой и отодвигают на второй план экономику США.

Тогда корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси решил спросить Байдена об инфляции, которая достигла в стране 7% (максимум за последние 40 лет). Мол, является ли это проблемой для американского лидера и его партии на грядущих промежуточных выборах в Конгресс.

Байден, вероятно, думал, что его микрофон отключен, поэтому вполголоса сказал: "Это большая ценность – больше инфляции. Что за тупой сукин сын (англ. – It's a great asset – more inflation. What a stupid son of a bitch)". Видео, на котором слышно, как политик обозвал журналиста, появилось в Сети.

Позже выяснилось, Байден лично позвонил корреспонденту, которого оскорбил. По словам Дуси, президент сказал ему: "Ничего личного, приятель". Журналист же пообещал политику, что всегда будет задавать те вопросы, которые не задуют другие представители СМИ.

Кстати, Джо Байден не в первый раз попадает впросак из-за микрофона. Ранее президенту специально отключили акустический прибор после неудобного вопроса корреспондента об Афганистане. Однако политика все-таки услышали.