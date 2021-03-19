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Политика
Тройное падение Байдена на трапе сняли на видео

Тройное падение Байдена на трапе сняли на видео

Президент США Джо Байден трижды упал во время восхождения по трапу. Незначительный инцидент быстро превратился в повод для многочисленных шуток.
прочитано 3948 раз

В Сети опубликовали видео, снятое журналистами из пула президента США. На записи видно, как Джо Байден пытается подняться по трапу в самолет, однако трижды спотыкается и теряет равновесие. Тем не менее, политику удалось благополучно добраться до безопасного места.

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В Белом доме причиной инцидента назвали сильный ветер. Однако сетевых остряков такое объяснение не успокоило, а наоборот – лишь раззадорило. Комментаторы принялись иронизировать о хрупкости американской политической системы, которую может легко опрокинуть даже легкий ветерок.

Впрочем, главный мотив для шуток крылся в поиске других причин, вызвавших падения Джо Байдена. Речь идет о политических конкурентах президента США как внутри страны, так и за пределами страны. Например, некоторые предложили американским СМИ по уже устоявшейся привычке поискать в произошедшем "русский след".

Кроме того, комментаторы предположили, что увидев падение президента США прилив оптимизма испытала вице-президент страны Камала Харрис, которая автоматически возглавит Белый дом в том случае, если с предыдущим хозяином Белого дома что-то случится.

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Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2021, 21:01 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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