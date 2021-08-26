Байдену отключили микрофон после вопроса об Афганистане

Президент США Джо Байден ответил странной шуткой журналисту.

До вторника, 31 августа 2021 года, все американские военные должны покинуть Афганистан. В движении "Талибан"* заявили, что сочтут оккупацией присутствие войск США в стране после этой даты.

Что будет делать американский лидер Джо Байден, если военные останутся в Афганистане после истечения срока? Такой вопрос прозвучал во время брифинга в Белом доме, а точнее – когда завершилась основная часть беседы президента США с журналистами.

Услышав неудобный вопрос корреспондента NBC Питера Александра, Байден улыбнулся и молчал несколько секунд, после чего ответил: "Вы будете первым человеком, кому я позвоню". Однако не все в этот момент услышали главу государства, поскольку сотрудники Белого дома успели отключить микрофон.

Республиканцы считают, что это было сделано специально. Якобы сотрудники попытались таким образом спасти президента от очередного конфуза.

Напомним, ранее Джо Байден не смог вспомнить фамилию министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры. Выступая в прямом эфире одного из американских телеканалов, президент США неуверенно назвал чиновника по имени, после чего запнулся.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.