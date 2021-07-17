Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Суббота
17 июля
Лента новостей
14:04
Прижавшийся к Преснякову Агутин вытаращил глаза: В дверях внезапно появилась Варум
13:30
"У животного больше прав": украинцы пожаловались на угнетение государством
13:24
"Люди тратят на тебя время!": Пенкин рассказал о главном уроке от Пугачевой
13:20
Украина грозит санкциями российским интернет-пользователям за критику в Сети
12:53
Сафронов раскрыл чувства покойного Стефановича к Пугачевой: Любил ее до самой смерти
12:32
“Не выдержал”: Сафронов раскрыл настоящую причину смерти бывшего мужа Пугачевой
12:26
“Как вам не стыдно смеяться!”: поведение Меньшовой после смерти отца разозлило публику
11:56
"Даем возможность играться в войну": генерал ВСУ хочет закидать российских военных трупами
11:21
“Ничего не вышло”: продюсер в шоке от положения больной раком Заворотнюк
11:19
Всего добьюсь сам: повзрослевший сын отказался от помощи Дианы Гурцкая
10:56
Директор МакSим в восторге от едких стихов Шнурова о тяжелобольной певице: Советую перечитать
10:30
СМИ Греции: Преемник Меркель положит конец Евросоюзу
10:17
"Бог – судья каждому!": Матвейчук объяснил отказ от общения с Макеевой после громкого развода
08:05
"Уродство!": Перекошенная Самбурская открыла "доску позора"
06:02
Опять за старое: Киркоров в окружении полуголых мужиков в бабочках вышел в свет
04:01
К чему снится рука
02:03
Абсолютно голый Митя Фомин похвастался победой
00:02
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 17 июля
22:09
"Девочка-мед": Кудрявцева похвасталась своей малышкой
21:39
Мечтающая втиснуться в узкий купальник Лорак истязает себя диетами
21:30
Жителя Подмосковья поймали с двумя килограммами наркотиков
21:28
Правительство Афганистана рано или поздно пойдет на уступки талибам – востоковед Нессар
21:02
Шнуров? Едкие стихи об умирающей МакSим вызвали оторопь
21:00
Больницы Московской области обеспечили медицинским кислородом
20:48
В Кузбассе за взятку судят экс-председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
20:31
Советник главы Офиса Зеленского высказался о сотрудничестве Украины и Китая: Поможет справиться с Россией
20:10
"Хочу поднять ее из гроба и врезать": Садальский пнул покойниц Маркову и Мордюкову
19:44
"Вместо диалога – давление": Володин обвинил США в "имперских замашках"
19:42
"В пакете для картошки": Литвинова в странном наряде удивила россиян
19:21
"Вечно Юный Одуван": Карпович публично поглумилась над собственной матерью
18:54
"Пройти огонь и воду": Как городской парень переехал в село и добился успеха
18:28
Журналист Стешин: Зеленский вместо встречи с Путиным будет общаться с Шойгу
18:18
Самолет Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области
18:01
Раздувшаяся Боня изменилась до неузнаваемости
17:44
Почему зарабатывающая миллионы Тарасова из "Глухаря" не может найти мужа
17:39
Молитесь: врачи спасают инфицированную "сестричку" Началовой
17:20
Изменил? Варум отправила Агутину черствое послание
17:16
Долина поклялась в любви бывшему мужу Макеевой
16:58
Не получивший госфинансирования режиссер обвинил власти Украины в помехах в съемках фильма
16:54
Звезда "Следа" обрушилась на антипрививочников: Надо быть полным идиотом или со сломанными мозгами
16:38
"Совсем умом тронулся": Киркоров вымазал женщин белой слизью
16:27
"Это домогательство": Скучающая по ласкам Бузова прижалась к мужику
16:14
"Шпагат на столе у прокурора был?": Волочкову высмеяли за очередную тяжбу
16:05
Известный продюсер задержан по обвинению в секс-торговле и отмывании денег
16:04
"Ошалеть": сенсационные кадры Бортич с бутылкой произвели фурор
15:58
Эксперт Евсеев: США ломают судебную систему Украины руками Зеленского
15:58
Сочная булочка: в Сети появилось видео стонущей от удовольствия Максаковой в белье
15:35
"Коля! Держись!" Цой обратилась к отменившему выступление больному Баскову
15:29
"Устроить шабаш!": Оскорбленный Соседов нашел жестокую управу на Бузову
15:22
"Пальцы как сосиски": Девушку Тимати облили помоями за внешний вид
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Отымели без вазелина": бывшая жена Малькова показала угрозы от Макеевой
Безграмотная и грязная женщина: Бояков облил помоями Доронину
Пугачева плюнула в покойника Стефановича
Звезда "Следа" обрушилась на антипрививочников: Надо быть полным идиотом или со сломанными мозгами
Россияне "похоронили" певицу МакSим
"Хочу поднять ее из гроба и врезать": Садальский пнул покойниц Маркову и Мордюкову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"У животного больше прав": украинцы пожаловались на угнетение государством

"У животного больше прав": украинцы пожаловались на угнетение государством

По мере движения Украины по европейскому пути простые граждане все чаще жалуются на свои жизнь и положение.
прочитано 330 раз

Верховная рада Украины на днях приняла новый закон, направленный на защиту животных. Документ запрещает издевательства и причинение вреда питомцам, ограничивает их передачу в качестве вознаграждений или призов, а также использование в целях рекламы или попрошайничества. Он был принят для соответствия украинского законодательства европейским нормам в области охраны животных и природы.

ПО ТЕМЕ

Политолог ответил Зеленскому на критику статьи Путина: Говорит то, что хотят услышать хозяева

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Однако далеко не все украинцы положительно восприняли это нововведение. Пользователи Сети из Незалежной принялись активно обсуждать инициативу своих законотворцев. Многие из них приветствовали принятие документа, но отметили, что не менее важно закрепить в законодательстве ответственность хозяев за своих домашних животных. Выразившие такую точку зрения комментаторы пояснили, что зачастую владельцы собак охранных и бойцовских пород выгуливают зверей в общественных местах без намордника или поводка, при этом их поведение непредсказуемо: такие питомцы могут сильно напугать или даже травмировать окружающих.

Другая категория украинцев возмутилась законом, отметив, что теперь в стране "у животного больше прав, чем у человека". Они обратили внимание, что права некоторых людей, в частности, – русскоговорящих, защищать никто не стремится. Более того, они систематически подвергаются дискриминации и угнетению со стороны государства.

Часть комментаторов сочла принятие документа не столь важным, поскольку в стране есть куда более значительные проблемы. К примеру, одна из пользовательниц призвала депутатов разобраться с разгулом радикалов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Rokas Lukosevicius via www.imago/www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Автор: 17 июля 2021, 13:30 Источник: Regnum ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость796793
Пожаловаться Ответить
меняйте президента З. клоун довел страну до цирка
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сафронов раскрыл чувства покойного Стефановича к Пугачевой: Любил ее до самой смерти

Художник потратил на лечение режиссера 2,5 миллиона рублей
Шоу-бизнес

"Вечно Юный Одуван": Карпович публично поглумилась над собственной матерью

Актриса обратилась к родительнице в соцсетях
Шоу-бизнес

Изменил? Варум отправила Агутину черствое послание

Велики шансы развода
Шоу-бизнес

"Пальцы как сосиски": Девушку Тимати облили помоями за внешний вид

Модель оправдалась за недостатки

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+