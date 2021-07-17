СМИ Греции: Преемник Меркель положит конец Евросоюзу

В сентябре Германия выберет нового канцлера. Бессменная Ангела Меркель впервые за 16 лет не будет бороться за свой пост.

Основным претендентом на должность федерального канцлера ФРГ является Армин Лашет, возглавляющий правящий Христианско-демократический союз (ХДС). В Германии место канцлера традиционно предлагают председателю правящей партии.

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Греческий публицист Микелис Хатцигакис опасается, что выбранный Лашетом политический курс окажет существенное влияние не только на Германию, но и на весь Евросоюз. Об этом он написал в своем материале для греческого издания To Vima. Специалист прогнозирует, что он может положить конец объединению в его нынешнем виде. Хатцигакис считает, что предстоящие немецкие выборы станут для ЕС "моментом истины", который определит его дальнейшее будущее.

Эксперт сравнил Евросоюз с римским богом Янусом, который покровительствовал всем начинаниям и завершениям. По мнению Хатцигакиса, у ЕС, подобно Янусу, есть два "лица" одно из которых смотрит в прошлое, другое – в будущее. Первое лицо символизирует европейские единство и согласие, благодаря которым страны-члены объединения помогают друг другу несмотря на все различия и выручают нуждающихся участников. Второе же лицо является воплощением жесткости по отношению к "провинившимся", в том числе – отстающим странам.

Публицист отмечает, что Армин Лашет является сторонником второго пути и призывает освободить одни страны Евросоюза от долговых обязательств других, сбросив тем самым "балласт" из государств со слабой экономикой. Микелис Хатцигакис уверен, что это приведёт к увеличению разрыва между северными и южными странами ЕС и поставит объединение перед сложным выбором: либо продолжить интеграцию, либо развалиться до состояния хрупкого торгово-экономического союза.