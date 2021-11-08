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Политика
Кто и зачем тормозит запуск "Северного потока – 2"

Кто и зачем тормозит запуск "Северного потока – 2"

Дмитрий Песков рассказал о больном вопросе Америки и Прибалтики, которые тормозят "Северный поток – 2".
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Проект "Северный поток – 2" находится на завершающей стадии. Компания Nord Stream 2 AG два месяц назад сообщила о завершении строительства. Однако ввод в эксплуатацию пока не начался, все осложняет сертификация, с которой пока затягивается.

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Америка и Прибалтика будут продолжать тянуть время. Но обострение энергетического кризиса в Европе рано или поздно сделает свое, поэтому в ближайшем будущем "Северный поток-2" все же будет запущен, уверены эксперты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о ходе продвижения данного этапа. По словам представителя Кремля, пока подвижек в данном вопросе нет. Однако Песков уверен, что это дело не быстрое, и вопрос требует терпения.

Пресс-секретарь президента добавил, что технически проект готов поставлять газ хоть сейчас, однако "Северный поток – 2" был построен под мощным давлением США, поэтому для них это остается больной темой. Ведь когда проект будет запущен, Америка уже как раньше не сможет манипулировать Европой.

Кроме того, Украина будет терять миллиарды долларов каждый год от приостановки транзита российского газа, и будет просить эти деньги у той же Америки. Все это отразится на шатком положении влияния США в мире.

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Фото: Jens B?ttner / ZB / www.globallookpress.com
Автор: 8 ноября 2021, 15:14 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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