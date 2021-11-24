США готовы противостоять России из-за Украины – представитель Госдепа

Госдеп США выражает серьезное беспокойство относительно отношений России и Украины.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американские власти уделяют большое внимание тому, что сейчас происходит на российско-украинской границе. Речь идет о неких "агрессивных действиях" со стороны нашей страны вблизи границ с Украиной, о которых все чаще говорит Запад. На фоне этой обеспокоенности Вашингтон находится в постоянном диалоге с Киевом, обсуждая, что может понадобиться для обороны.

По словам Прайса, у США есть необходимые инструменты для того, чтобы поддержать Украину и "противостоять вредной деятельности России". В случае необходимости наши западные коллеги готовые без лишних колебаний использовать эти инструменты – об этом сообщили РИА Новости.

Представитель Госдепа не стал озвучивать, о каких именно инструментах идет речь. Однако чиновник добавил, что в ближайшее время США проведут консультации с союзниками по данному вопросу.

Напомним, что в Кремле уже неоднократно подчеркивали мирный настрой нашей страны: Россия абсолютно никому не угрожает. Однако Запад уделяет большое внимание любым перемещениям наших войск и использует это как предлог для размещения техники НАТО близ российских границ.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Кремле осудили страны НАТО за поставку вооружений для Украины.