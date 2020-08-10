Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Белорусский лидер буквально испарился после того, как проголосовал на президентских выборах. Люди уже было начали переживать за любимого политика. Ходили даже слухи, что Лукашенко улетел в Турцию, но все это оказалось лишь домыслами. Батька остался в стране и будет работать в соответствии со своим графиком.
Утром 10 августа после жесткого разгона протестующих в Минске президент решил высказаться. Он сделал заявление во время визита на предприятие Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Лукашенко сказал, что в его страна может проводиться только одна политика: та, центром которой будут люди.
Напомним, что в ЦИК Белоруссии уже озвучили предварительные итоги президентских выборов. Действующий глава государства Александр Лукашенко с большим отрывом обошел всех остальных кандидатов. По заявлениям чиновников, Батьку поддерживает около 80% населения.
Из оппозиционных кандидатов самый заметный результат у Светланы Тихановской, вокруг которой объединились штабы политиков Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. ЦИК подсчитал, что за нее отдали голоса 9,9% населения.
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