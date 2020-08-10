Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые заговорил после проведения выборов: глава государства хранил молчание, пока силовики дубинками и гранатами разгоняли протестующих. Батька утверждает, что для него основной приоритет – народ.



Белорусский лидер буквально испарился после того, как проголосовал на президентских выборах. Люди уже было начали переживать за любимого политика. Ходили даже слухи, что Лукашенко улетел в Турцию, но все это оказалось лишь домыслами. Батька остался в стране и будет работать в соответствии со своим графиком.

Утром 10 августа после жесткого разгона протестующих в Минске президент решил высказаться. Он сделал заявление во время визита на предприятие Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Лукашенко сказал, что в его страна может проводиться только одна политика: та, центром которой будут люди.

Напомним, что в ЦИК Белоруссии уже озвучили предварительные итоги президентских выборов. Действующий глава государства Александр Лукашенко с большим отрывом обошел всех остальных кандидатов. По заявлениям чиновников, Батьку поддерживает около 80% населения.

Из оппозиционных кандидатов самый заметный результат у Светланы Тихановской, вокруг которой объединились штабы политиков Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. ЦИК подсчитал, что за нее отдали голоса 9,9% населения.

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