Лукашенко побеждает Тихановскую: Первые результаты выборов президента Белоруссии

По предварительным данным, Лукашенко на выборах президента Белоруссии удалось набрать 80,23% голосов. Его главный соперник, кандидат от нескольких оппозиционных движений Светлана Тихановская, получила поддержку 9,9% избирателей. Против всех проголосовали 6,02%.
Другие кандидаты набрали и того меньше: Анна Канопацкая –
1,68%,
Сергей Черечень из партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" – 1,13%, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев – 1,04%. В ЦИК подчеркнули, что драматических изменений по результатам полного подсчета голосов ожидать не стоит.
В выборах президента Белоруссии приняли участие 5,79 миллиона человек. Явка по итогам составила 84,23%.
Напомним, похожие результаты показали и экзитполы, которые были опубликованы сразу после закрытия избирательных участков в 20:00.
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